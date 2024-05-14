Новинки не отличаются "космическим" разгоном и имеют лишь косметические отличия от предыдущих моделей компании, а также предназначены для китайского рынка

Компания Zotac расширяет свой набор графических ускорителей серии RTX 40 тремя новыми картами, предназначенными для китайского рынка. Все три видеокарты получили названия, вдохновленные космической тематикой, и основаны на моделях RTX 4070 или RTX 4060 Ti.

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RTX 4070 Nebulae — это новая компактная видеокарта среднего класса толщиной 2,3 слота и системой охлаждения с двумя вентиляторами. Nebulae является бюджетной моделью, которая, очевидно, близка к предыдущей модели Twin Edge. Nebulae внешне напоминает свой аналог Twin Edge, отличаясь закругленным кожухом системы охлаждения и белой цветовой гаммой, аналогичной Twin Edge White. Единственными отличительными факторами, которые действительно различают Nebulae от Twin Edge, являются добавление космической тематики на кожухе и задней панели, а также полное отсутствие светодиодной подсветки RGB на карте. Длина карты составляет 225 мм, что делает ее одной из самых компактных видеокарт серии RTX 40 на рынке.

Zotac также представила вариант Nebulae на базе RTX 4060 Ti, но с другим, более дешевым дизайном. Кожух в стиле Twin Edge с закругленными углами исчез, а заменил его более привычный угловатый дизайн. Карта имеет ту же конструкцию с двумя вентиляторами, что и вариант RTX 4070, но выглядит немного тоньше, возможно, ее толщина составляет всего 2 слота.

RTX 4070 Vespera — это еще одна модель RTX 4070, представленная Zotac, которая является еще более дешевой альтернативой Nebulae. Как ни странно, Vespera получила такой же дизайн кожуха, что и RTX 4060 Ti, но вместо этого имеет черную гамму. Модель, похоже, является самой дешевой версией RTX 4070, которую Zotac сейчас предлагает в Китае. Также карта заметно больше, чем ее вариант Nebulae, длина которого составляет 280 мм.

RTX 4060 TI Moon Shadow/White — последняя карта, представленная Zotac. В отличие от предыдущих моделей, упомянутых выше, Moon Shadow более ориентирована на производительность и может похвастаться конструкцией системы охлаждения с тремя вентиляторами. Внешний вид карты напоминает карты AMP с закругленным кожухом. Zotac предлагает два цвета: черный вариант Moon Shadow и светлый вариант Moon White.

Как сказано выше, все эти карты являются эксклюзивными китайскими моделями. Однако вполне вероятно, что некоторые из них будут доступны для покупки из других регионов с помощью многочисленных электронных торговых площадок.