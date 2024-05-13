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ASUS ROG Ally X будет стоить 799 долларов
Консоль получит несколько обновленных характеристик и будет доступна только с процессором Ryzen Z1 Extreme

 ASUS пока не предоставила полные характеристики обновленной консоли ROG Ally. Сообщается, что модель под названием ROG Ally X является обновленной версией модели ROG Ally 2023 без каких-либо изменений в отношении процессора и экрана. Однако у него будут некоторые новые базовые характеристики.

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 ROG Ally X будет выпущена только со старшим процессором Ryzen Z1 Extreme. Это означает, что тем, кто рассчитывает купить новую консоль Ally по цене ниже 300-400 долларов, придется посмотреть в сторону модели 2023 года, поскольку новинка вряд ли получит такую цену в ближайшее время. Кроме того, ROG Ally X будет доступна только с твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ, тогда как текущая версия по умолчанию поставляется с накопителем на 512 ГБ.

 Как уже сообщил производитель, ROG Ally X получит более емкую батарею и больше оперативной памяти. ASUS не подтвердила точные характеристики, но батарея должна быть как минимум на 40% больше, а также обсуждаются варианты ОЗУ на 24 ГБ и 32 ГБ. Сама по себе память может стать важным фактором повышения цены, и до сих пор неизвестно, какую скорость памяти будет использовать ROG Ally X.

 Характеристики ASUS ROG Ally X:

• Процессор: AMD Ryzen Z1 Extreme;

• Экран: 7 дюймов, разрешение Full HD, 120 Гц;

• Аккумулятор: + 40% емкости;

• Твердотельный накопитель: M.2 2280;

• Память: более 16 ГБ (24 ГБ, 32 ГБ?);

• Вес: тяжелее, чем ROG Ally 2023;

• Шасси: черный корпус с более эргономичным дизайном;

 • Рекомендуемая розничная цена на момент запуска составляет 799 долларов.

 По словам инсайдера Mystery Lupin, обновленная игровая консоль будет стоить 799 долларов, что на 100 долларов дороже существующей версии. Учитывая, что экран и APU остались прежними, то такая цена является довольно высокой по сравнению с первоначальной ценой модели 2023 года в 699 долларов. Более того, учитывая, что старую модель часто можно увидеть в розничных магазинах по цене менее 600 долларов, ожидается, что новая модель будет стоить меньше спустя некоторое время.

 Что касается даты выхода, то ASUS подтвердила, что консоль ROG Ally X будет официально представлена на выставке Computex 2 июня.

#asus #игровые консоли #rog ally #ryzen z1 extreme #rog ally x
Источник: videocardz.com
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Стали известны характеристики и цена Asus ROG Ally X
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