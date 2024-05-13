Это первая модель компании на чипах Meteor Lake-U, в основе которого лежит процессор Core Ultra 7 155U.

Lenovo выпустила новый ноутбук ThinkPad X1 Yoga 2024 года модельного года. Основой новинки стал процессор линейки Intel Meteor Lake-U - Core Ultra 7 155U, который представляет собой модель среднего класса. Ноутбук ThinkPad X1 Yoga 2024 года станет преемником существующих мобильных компьютеров Lenovo восьмого поколения на базе процессоров Intel Core Raptor Lake 13-го поколения.

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Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2024 года, хотя и оснащен процессором среднего класса, по-прежнему сохраняет многие функции ноутбуков линейки Yoga. Новая модель компании имеет шарнир для поворота экрана на 360 градусов, который позволяет ноутбуку трансформироваться в полноценный планшет. Универсальный форм-фактор нового Lenovo ThinkPad X1 Yoga также позволит использовать его в различных ситуациях в зависимости от места работы и разместить на подставке или столе. Ноутбук имеет тонкий корпус и массу всего 1,35 кг. Компьютер получил корпус из авиационного алюминия и имеет толщину 15,5 мм.

Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2024 года оснащен OLED-панелью с разрешением 2,8K с частотой обновления 120 Гц и 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3. Максимальная яркость ноутбука составляет 400 нит. Разъемы ноутбука представлены двумя портами Thunderbolt 4, одним HDMI 2.1, двумя USB-A и одним 3,5 мм аудиоразъемом. Кроме того, ноутбук оснащен поддержкой технологии Dolby Vision и имеет сертификат защищенности военного класса MIL-STD-810H.

Новый Lenovo ThinkPad X1 Yoga уже появился на китайской розничной площадке JD.com. В списке характеристик ноутбука на JD.com указано, что ноутбук оснащен 32 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ. Его цена составляет 15 999 юаней или примерно 2214 долларов, но точная дата его запуска пока не известна. Подробности о глобальной доступности Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2024 года Lenovo также остаются неизвестными.