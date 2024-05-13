Данный GPU станет потенциально первым графическим процессором на новой архитектуре Battlemage

Вопреки некоторым слухам, скоро состоится выход серии графических процессоров BGM (Battlemage). Intel не отказывается от рынка дискретных графических процессоров, но её сфера деятельности может быть ограничена графическими процессорами для настольных ПК. Что касается утечек, то видеокарты на новой архитектуре будут использовать два чипа: высокопроизводительный процессор G21 и бюджетный G10. Первый сегодня был обнаружен в последних патчах LLVM.

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LLVM — это набор модульных и повторно используемых технологий компилятора. Производители графических процессоров уделяют ему пристальное внимание и всегда оперативно предоставляют обновления даже для еще не выпущенных архитектур. Как отметил @mikdt, который первым заметил патчи LLVM, это может указывать на то, что Intel сначала выпустит флагманский процессор BGM-G21, поскольку в настоящее время нет никаких следов версии G10.

У Battlemage пака нет даты выхода. Intel извлекла урок из ажиотажа, поднятого вокруг архитектуры Alchemist текущего поколения, запуск которой впоследствии был отложен до тех пор, пока она не была полностью готова к выпуску вместе с новым поколением графических процессоров AMD и NVIDIA. По слухам, Battlemage планируют выпустить в конце этого года, возможно, не позднее ноября. Если этот срок является правдой, то новые графические карты Intel будут выпущены спустя два с половиной года после первого представителя линейки Alchemist, вышедшего в июне 2022 года.

Интересно, что AMD добавила в LLVM аналогичные патчи для своих архитектур GFX1200 и GFX1202. Эти кодовые имена связаны с RDNA4, которая, как и Intel Battlemage, еще не выпущена. Стоит отметить, что сегодня также появилась новая информация о RDNA4, которая говорит о том, что будущая архитектура является лишь небольшим обновлением RDNA3 со слегка увеличенной производительностью и улучшенной работой трассировки лучей. По настоящему новой архитектурой должна стать RDNA5, которая будет разработана, как говорится с чистого листа.