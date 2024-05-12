Источник утверждает, что официальное заявление от Sony будет сделано в конце текущего месяца.

В марте на персональных компьютерах вышла одна из лучших игр Sony под названием Horizon Forbidden West. Также очередь дошла до популярной самурайской ролевой игры Ghost of Tsushima, выход которой на ПК состоится 16 мая и еще больше расширит присутствие Sony на персональных компьютерах. Игра не только получит поддержку перекрестной игры, но и станет первой эксклюзивной игрой для PS5, получившей оверлей для PlayStation. Это позволит игрокам на ПК получить доступ к списку друзей PlayStation или собирать призы, которые затем также будут отображаться в их учетной записи PlayStation.

Как сообщает известный инсайдер Billbil-kun на сайте Dealabs, фентезийная ролевая игра God of War Ragnarök, вышедшая в ноябре 2022 года, станет одной из следующих игр PS5, которая получит портирование на ПК. По словам источника, Sony собирается сделать заявление об этом уже в мае, однако, никакой информации о дате релиза на данный момент нет.

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Ходят слухи, что Sony планирует провести презентацию PlayStation Showcase в мае 2024 года. Среди прочего об этом сообщает игровой инсайдер Джефф Грубер, сообщая о конкретной дате - 25 мая. Billbil-kun пока не может подтвердить эту информацию. Если презентация PlayStation действительно состоится, то речь, скорее, будет об обновлениях Marvel’s Spider-Man 2 или запланированном ремейке Silent Hill 2, чем о простом портировании игр на ПК.