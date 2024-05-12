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Стала известна стоимость смартфонов Realme GT 6T
На данный момент сообщается о цене на смартфоны в Индии, но если они соответствуют действительности, то можно легко её коныертировать в любую местную валюту

 Компания Realme объявила о своих планах представить на глобальном рынке свой новый телефон под названием Realme GT 6T. Судя по всему смартфон является обновленной версией Realme GT Neo 6 SE. Сегодня в сети появилась информация о стоимости смартфона Realme GT 6T на индийском рынке в преддверии его запуска, давая представление о том, чего стоит ожидать потенциальным покупателям телефона.

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 Итак, как стало известно, индусам следует запастись 31999 рупиями, чтобы стать счастливыми обладателями Realme GT 6T. К сожалению информация не сообщает о конфигурации устройства с такой ценой, однако, местный инсайдер по имени Санджу Чоудхари говорит, что такую цену имеет смартфон с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Также он сообщает, что вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти стандарта UFS 3.1 будет стоить 29999 рупий, а модели с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ, а также 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ будут стоить соответственно 33999 и 35999 рупий. 

 Если Realme GT 6T является обновленной версией Realme GT Neo 6 SE, то вполне можно ожидать, что смартфон получит 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 6000 нит. Уже известно, что основой телефона станет однокристальная система среднего уровня Snapdragon 7+ Gen 3, компанию которому скорее всего составит оперативная память стандарта LPDDR5x и накопитель стандарта UFS 4.0.

 Что касается датчиков изображения, то смартфон может получить основную камеру с датчиком Sony IMX882 разрешением 50 МП с поддержкой OIS и сверхширокоугольную камеру на 8 МП. На передней панели смартфона может быть установлена 32-мегапиксельная фронтальная камера с датчиком Sony IMX615. За автономность телефона будет отвечать аккумуляторная батарея емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

#смартфоны #realme #смартфоны realme #realme gt 6t
Источник: gizmochina.com
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В преддверии презентации смартфона Realme GT 6T в сеть просочились цены на новинку
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