Новая утечка от инсайдера Digital Chat Station также говорит о целой волне устройств на новом чипсете уже в октябре

Согласно утечке информации от известного инсайдера Digital Chat Station, грядущая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 выйдет согласно планируемому графику и будет иметь отличный уровень производительности.

Новая утечка сообщает, что Snapdragon 8 Gen 4 легко справиться с запуском Genshin Impact, являющейся весьма требовательной к графическим возможностям смартфона мобильной игрой в родном разрешении 1080p.

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Хотя в утечке не упоминаются какие-либо конкретные показатели тестирования, она говорит о высоких возможностях чипа в воспроизведении приложений с насыщенной графикой.

Кроме того, инсайдер Digital Chat Station говорит, что после Национального дня Китая, который приходится на 1 октября, выйдет очередная волна новых смартфонов, оснащенных Snapdragon 8 Gen 4. Новая утечка сообщает о том же временном периоде, когда ожидается выход очередного флагманского мобильного чипсета компании Qualcomm в октябре.

Как и в предыдущие годы, первыми смартфонами на базе флагмана Qualcomm должны стать устройства Xiaomi, а именно серия Xiaomi 15, в след за которыми последуют смартфоны Redmi K80 и линейка OnePlus 13.

Кроме того, следует отметить, что результаты тестов Snapdragon 8 Gen 4 постепенно показывают раст от утечки к утечке. Одним из последних результатов чипсета в AnTuTu является 1 769 083 балла, однако, этот показатель намного ниже, чем у текущего флагмана Snapdragon 8 Gen 3. Объяснить такой результат очень легко, так как сейчас тестируются инженерные образцы чипсета с пониженной тактовой частотой и неоптимизированной системой охлаждения, приводящей к повышению температуры чипа и значительному троттлингу, что является еще одной причиной более низкой, чем ожидалось, производительности.

Всем нам придется набраться терпения и подождать, пока Qualcomm представит розничный вариант чипсета, а также появление независимых обзоров, чтобы получить более правильное представление об истинных возможностях будущего Snapdragon 8 Gen 4.