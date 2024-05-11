Новинка имеет 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти и работает на базе Windows 11.

Minisforum представил мини-ПК S100 после того, как он был анонсирован на выставке CES 2024. Minisforum S100 является карманным мини-ПК, для подзарядки которого не требуется вилка питания. Он оснащен процессором линейки Alder Lake-N под названием N100. Новый мини-ПК Minisforum S100 поддерживает питание через Ethernet (PoE). Гаджет подходит для цифровых вывесок, небольших рабочих пространств и образовательных учреждений, не требующих высокой вычислительной мощности.

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Новый мини-ПК S100 в настоящее время продается по сниженной стартовой цене. Это легкий и компактный мини-ПК на базе процессора Intel N100 имеет четыре ядра и лишен поддержки технологии многопоточности HyperThreading. Intel N100 мощностью 6 Вт работает в паре с 8 ГБ памяти LPDDR5. Minisforum S100 оснащен встроенным накопителем UFS 2.1 объемом 256 ГБ.

Несмотря на небольшой размер Minisforum S100 имеет встроенную активную систему охлаждения с радиатором и небольшим вентилятором, создающим уровень шума в 24 дБ в режиме ожидания и 43 дБ при полной нагрузке. Помимо поддержки PoE, S100 имеет порт USB 3.2 Gen 2 Type-C, который используется для питания устройства. Мини-ПК также имеет два порта USB 3.2 Gen 2 Type-A и один интерфейс HDMI 2.0.

S100 совместим с Bluetooth 5.2 и WiFi 6, поддерживает вывод изображения на два дисплея разрешением 4K и оснащен предустановленной операционной системой Windows 11. Стартовая цена Minisforum S100 составляет 189 долларов, и его уже можно приобрести на веб-сайте Minisforum.