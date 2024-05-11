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POCO F6 Pro получит Snapdragon 8 Gen 2 и проводную зарядку мощностью 120 Вт
Очередная утечка раскрывает номер модели грядущего смартфона, подтверждая, что он является ребрендингом Redmi K70.

 Прошло несколько дней с тех пор, как Судханшу Амбхоре предположил, что до презентации POCO F6 Pro осталось всего месяц. Это же устройство недавно было замечено на FCC и Geekbench под номером модели 23113RKC6G. Учитывая, что номер модели содержит суффикс «G», похоже, что Xiaomi намеревалась предлагать POCO F6 Pro по всему миру.

 Теперь ресурс GSMArena получил информацию, подтверждающую данное утверждение. Удивительно, но Xiaomi уже разместила глобальное программное обеспечение на своих публичных серверах. Как показано на снимке экрана ниже, POCO F6 Pro работает на версии HyperOS 1.0.2, преемницей известной MIUI от Xiaomi. Кроме того, полный номер сборки подтверждает, что обновление будет доступно для глобальной модели телефона.

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 Вдобавок ко всему, Xiaomi присвоила POCO F6 Pro кодовое название «Vermeer», то же кодовое имя, которое использовалось для прошлогоднего Redmi K70. Стоит отметить, что кодовые имена общих устройств встречаются только в том случае, если они используют одно и то же базовое оборудование. Другими словами, подтверждается, что POCO F6 Pro от Xiaomi по сути представляет собой Redmi K70 под другим названием и несколько иным дизайном. Таким образом, POCO F6 Pro будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, проводной зарядкой мощностью 120 Вт, а также OLED-дисплеем с частотой 120 Гц.

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Источник: notebookcheck.net
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