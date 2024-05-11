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Компания Meizu остаётся на рынке смартфонов
В сети появилась информация о подготовке к выходу сразу пяти новых смартфонов компании Meizu.

 В последнее время появились слухи о том, что Meizu уходит с рынка смартфонов, чтобы сосредоточиться на продуктах на основе искусственного интеллекта. Однако, похоже, это не соответствует действительности. Meizu бросает вызов ожиданиям общественности и готовит сразу пять новых смартфонов.

 Meizu не представляет телефоны так часто, как раньше. Китайская компания теперь больше ориентирована на устройства среднего и премиум-класса. Например, недавно представленные серии Meizu 20 и Meizu 21 оснащены флагманскими чипсетами.

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 В базе данных Android Headlines появились пять будущих моделей смартфонов, которые Meizu представит. Номера моделей пяти будущих смартфонов выглядят следующим образом: M411H, M411L, M412H, M421Q и M431Q. Более подробной информации об этих устройствах, к сожалению, пока нет, но ранее стало доступно изображение смартфона Meizu 21 Note.

 Телефон имеет дизайн камеры, аналогичный линейке iPhone Pro. Ожидается, что предстоящий Meizu 21 Note будет оснащен 6,8-дюймовым OLED-экраном с частотой 120 Гц. Кроме того, новинка будет оснащена флагманским чипсетом предыдущего поколения Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm и аккумулятором емкостью 5500 мАч. Судя по просочившимся изображениям, можно сказать, что Meizu 21 Note не будет флагманским устройством, поскольку камеры выглядят относительно простыми. Тем не менее Meizu отличается использованием высокопроизводительных чипсетов во многих своих телефонах, что должно привлечь определенную часть потребителей. 

#смартфоны #meizu #meizu 21 #meizu 20 #смартфоны meizu
Источник: gizmochina.com
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