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В сеть попали изображения ноутбуков Dell XPS 13 Plus и Inspiron 14 Plus с процессорами Snapdragon X
Ноутбуки будут представлены в различных модификациях с последней доступной сборкой Windows 11 и появятся в продаже летом.

 Компания собирается сделать объявление о грандиозном выходе Qualcomm на рынок ноутбуков с ОС Windows. 16-ядерные процессоры Snapdragon X Elite и 10-ядерные процессоры Snapdragon X Plus основаны на архитектуре ARM и представляют собой достойную конкуренцию традиционным процессорам Intel и AMD.

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 Согласно новой утечке, Dell выпустит 14-дюймовые и 13-дюймовые ноутбуки на базе упомянутой серии процессоров Snapdragon X. Изображения обеих систем просочились в сеть еще до их анонса. Стоит отметить, что ни Dell, ни Qualcomm не сообщили точную дату запуска этих процессоров и ноутбуков, только у ASUS запланировано мероприятие на 20 мая. Возможно, одновременно станет известно о ноутбуках на чипах X-Elite/Plus от других компаний.

 Dell готовит ноутбук Inspiron 14 7441 Plus, который, как говорят, будет оснащен 16-ядерным процессором X Elite. Сообщается, что этот ноутбук также получит 16 ГБ оперативной памяти и использует последнюю сборку Windows 11 24H2 Preview. Это предполагает, что он дебютирует с новейшими функциями Windows, такими как Al Explorer.

 В сообщении отмечается, что дизайн Inspiron Plus выглядит более гладким и тонким, чем раньше. Ноутбук имеет закругленные края и оснащен двумя разъемами USB Type-C и одним разъемом Type-A, а также слотом для SD-карты.

 Ноутбук XPS 13 9345 основан на том же шасси, что и XPS 13 9340, и оснащен процессором Intel Core Ultra 100 серии. Хотя в отчете явно не говорится, оснащен ли этот ноутбук процессором Qualcomm Snapdragon серии X, подтверждено, что он действительно использует процессоры Qualcomm обеих линеек. Этот ноутбук будет предлагаться с сенсорным OLED-экраном с разрешением до 2,8K и поддержкой новейшего беспроводного интерфейса Wi-Fi7.

 Оба ноутбука оснащены новой кнопкой Copilot на клавиатуре. Новая линейка ноутбуков Dell XPS и Inspiron, как ожидается, появится на рынке уже этим летом.

#ноутбуки #windows #snapdragon #dell #snapdragon x elite #snapdragon x #snapdragon x plus
Источник: videocardz.com
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