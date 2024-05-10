Это первый представительновой видеокарт линейки Shadow

MSI выпустила видеокарту RTX 4070 Ti SUPER Shadow 3X. Это первый продукт компании в новой серии Shadow. Как и все видеокарты RTX 4070 Ti SUPER новинка на новейшей архитектуре NVIDIA Ada Lovelace имеет впечатляющие для своего сегмента характеристики, обещающими высокую производительность в играх.

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Серия Shadow отличается от существующей серии Ventus темно-коричневой цветовой гаммой, предлагая строгий и стильный вид для тех, кто ищет более утонченный дизайн. Хотя технические характеристики кажутся схожими с серией Ventus, серия Shadow может понравиться тем, кто отдает предпочтение уникальному визуальному дизайну своего ПК.

RTX 4070 Ti SUPER Shadow 3X оснащена 8448 ядрами CUDA, 16 ГБ памяти GDDR6X и тактовой частотой в разгоне 2640 МГц. Такие характеристики гарантируют плавную работу даже в самых требовательных играх. Варианты подключения монитора стандартны и включают три порта DisplayPort 1.4a и один порт HDMI 2.1a.

Точная информация об особенностях и потенциальных различиях между сериями Shadow и Ventus остается неизвестной. На официальном сайте MSI в настоящее время присутствует одно и то же описание продукта для обеих серий. Однако выпуск RTX 4070 Ti SUPER Shadow 3X предполагает, что MSI может расширить линейку видеокарт, чтобы удовлетворить разнообразные предпочтения пользователей.