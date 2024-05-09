Процессор является второй моделью линейки Strix Point, о которой появилась информация в сети

AMD вот-вот анонсирует свою новую серию мобильных гибридных процессоров под названием Strix Point. Это первые продукты на архитектуре Zen5 наряду с настольным моделями Granite Ridge, которые могут увидеть свет, и за ними последуют Strix Halo, Fire Range и Krackan. В новой линейке не только обновлена архитектура процессора и графика до RDNA3.5 для некоторых вариантов, но и реализована совершенно новая схема именования.

Как сообщает ASUS, новая серия будет называться Ryzen Al 100. В частности, Ryzen Al 9 HX 170 будет использоваться в ноутбуке Vivobook S16 следующего поколения, анонс которого предположительно состоится на выставке Computex в следующем месяце. ASUS подтвердила, что эта модель будет иметь 12 ядер, включая 4 ядра Zen5 и 8 ядер Zen5c.

реклама

По данным Golden Pig, существует второй вариант под названием Ryzen Al 165 без суффикса HX или числа 9. Весьма вероятно, что это еще не окончательное название, и эти обозначения просто отсутствуют в источнике. Согласно диаграмме, объединяющей все известные потребительские продукты Zen5, Ryzen Al 165 будет иметь 10 ядер процессора, однако точная конфигурация не указана.

APU Strix Point является монолитным, а это означает, что, если у AMD нет двух разных кристаллов, то у Ryzen Al 165 ядра будут просто отключены. То же самое можно сказать и о графическом процессоре, конфигурация которого в настоящее время неизвестна. Полный кристалл должен содержать до 16 вычислительных блоков RDNA3.5.

Strix Point — лишь один из пяти известных вариантов продуктов на архитектуре Zen5, но, как и Krackan, процессоры ориентированы конкретно на мобильный рынок. Ожидается, что AMD представит Strix Point и Granite Ridge на выставке Computex, а другие линейки появятся позже, возможно, в следующем году.