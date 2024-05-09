Предполагается, что процессоры выйдут в двух вариантах: Panther Lake-H и Panther Lake-U

Prakhar Verma опубликовал несколько сообщений о серии пользовательских процессоров Intel следующего поколения под кодовым названием Panther Lake. Этот человек не известен какими-либо предыдущими утечками, но, судя по тому, что известно, недавно опубликованные конфигурации процессоров Panther Lake действительно верны.

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Prakhar Verma сделал несколько заявлений относительно архитектуры процессора Panther Lake. Прежде всего, это не десктопная архитектура, а скорее ещё один мобильный вариант. Процессоры будут называться Panther Lake-H (PTL-H) и Panther Lake-U (PTL-U), причем последние будет версиями с низким энергопотреблением, пришедшими на смену Lunar Lake, которые скоро будут выпущены.

Согласно распространенной информации, Panther Lake на 35% эффективнее Lunar Lake. Стоит отметить, что Lunar Lake обеспечат увеличение многоядерной производительности на 50% по сравнению с Meteor Lake-U. Кроме того, сообщается, что эти серии процессоров будут иметь ядра Xe3, основанные на архитектуре Celestial. Фактически, это первый известный продукт с такой графической архитектурой.

Ходят слухи, что iGPU Xe3 на 40 процентов быстрее, чем Xe2, но это сравнение, скорее всего связано с конфигурацией ядер, которых будет 12 против 8. Один только графический процессор обеспечивает 120 TOPS для ускорения Al, а весь чип может похвастаться производительностью в 170 TOPS. Сообщается, что весь чип имеет 4 производительных ядра, 8 энергоэффективных ядра и 4 ядра с низким энергопотреблением.

Как обнаружил InstLaX64, Intel, похоже, подтверждает, что существует две версии графического процессора Panther Lake: GT2 и GT3. Обычно, чем выше число, тем больше ядер графического процессора. Это соответствует информации, распространяемой Прахаром.

Ожидается, что линейка Intel Panther Lake будет выпущена не раньше 2025 года. Эти процессоры станут прямыми преемниками Arrow Lake-H на производительном мобильном уровне и Lunar Lake на рынке моделей с низким энергопотреблением. Таким образом, линейка процессоров Intel следующего поколения может выглядеть следующим образом:



