Пока доступен только один тест, который показывает увеличение производительности по сравнению с M2 на 24 процента в Core ML Neural Engine Inference

Неожиданном для многих Apple решила представить свой новый чип M4 вместе с новой моделью iPad Pro. В отличие от своих предшественников, которые различались количеством ядер графического процессора, новинка доступна в двух вариантах: с 9-ядерным процессором, а другой — с 10-ядерным. Последний уже появился в базе данных Geekbench.

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10-ядерный процессор Apple M4 оценивается в тесте Core ML Neural Engine Inference от Geekbench в 9234 балла. Его аналог предыдущего поколения, iPad Pro на базе M2, набрал 7393 балла в том же тесте.

По сути, NPU Apple M4 примерно на 24% быстрее, чем Apple M2, по крайней мере, в этом тесте. Стоит отметить, что было бы несправедливо проводить сравнение с Apple M3 с его 8331 баллом, потому что этот чип работал только на ноутбуках, а не на iPad.

В списке также указано небольшое снижение тактовой частоты процессора до 3,93 ГГц против 4,05 ГГц на Apple M3. Кроме того, рассматриваемый iPad Pro, похоже, работает под управлением ранней версии операционной системы iPadOS 18.

Хотя Apple M4 обеспечивает приличный прирост производительности со стороны NPU, будет интересно посмотреть, относится ли это и к CPU с GPU. Увеличение производительности многоядерных процессоров неизбежно из-за дополнительных ядер ЦП, но одноядерные рабочие нагрузки могут пострадать из-за более низкой тактовой частоты.