Это считается более правильным значением, чем привычная пока для всех тактовая частота

Компании, производящие память, стремятся получить как можно большую тактовую частоту для повышения производительности, но на самом деле эффективная скорость памяти не имеет ничего общего с фактической частотой. Благодаря принципу работы технологии DDR память может выполнять больше операций в секунду, чем предполагает тактовая частота. Следовательно, фактическая скорость превышает то, что отображается как реальная частота в таких инструментах, как CPU-Z.

Тем не менее производители памяти по-прежнему используют указание МГц на своих продуктах, потому что покупателям на них легче ориентироваться. Однако вскоре ситуация может измениться, поскольку Microsoft предпринимает усилия по популяризации более правильного термина для описания скорости памяти. Подходящим показателем для измерения скорости памяти является МТ/с. Этот показатель теперь будет отображаться в диспетчере задач Windows:

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Такой новый метод отображения скорости памяти должен облегчить понимание конечным пользователям, а также может побудить производителей памяти полностью перейти на MT/s. Неправильная интерпретация и неправильное использование МГц по-прежнему остаются проблемой, и часто даже сами компании путаются в обозначении своих модулей.

Эта новая функция теперь доступна всем участникам бета-тестирования сборки 22635.3570. Однако существует способ включить функцию вручную. Для этого пользователю понадобится сторонний инструмент под названием ViveTool, в котором необходимо выполнить команду vivetool /enable /id:38476224,48380607. Не рекомендуется включать эту функцию в системах, используемых для повседневной работы. Со временем эта функция, вероятно, будет включена в окончательную версию Windows.