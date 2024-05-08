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Google выпустила Pixel 8a с гарантией обновлений в течение 7 лет
Новинка является бюджетной версией линейки Google Pixel 8 на базе чипсета Tensor G3

 Утечки и слухи раскрыли множество информации о Pixel 8a, не оставив возможностей для домыслов. Неудивительно, что Google без лишнего шума анонсировала смартфон перед своей ежегодной конференцией разработчиков I/O. Смартфон среднего класса последнего поколения станет преемником прошлогоднего Pixel 7a и получит значительные улучшения по сравнению со своим предшественником.

 Google Pixel 8a оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FullHD+. Частота обновления увеличена с 90 Гц до 120 Гц, а пиковая яркость теперь составляет 2000 нит, а экран защищен стеклом Gorilla Glass 3.

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 Pixel 8a имеет тот же дизайн, что и старшие модели Pixel 8. Углы телефона более закруглены, имеется горизонтальный блок камер. Смартфон имеет сертификат IP67 для пыле- и водонепроницаемости и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

 Что касается оптики, то Pixel 8a оснащен основной камерой на 64 МП с поддержкой OIS и сверхширокоугольным объективом на 13 МП. Фронтальная камера имеет разрешение 13 МП. Смартфон способен записывать видео в разрешении до 4K как на переднюю, так и на заднюю камеру. Кроме того, на борту присутствует множество функций, связанных с камерой, таких как Magic Editor, Best Take, Ultra HDR и другие.

 Сердцем Pixel 8a является чипсет Tensor G3, компанию которому составляют 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ или 256 ГБ. Смартфон питается от аккумуляторной батареи емкостью 4492 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки мощностью 18 Вт. Что касается программного обеспечения, то устройство работает на ОС Android 14 и может похвастаться 7-летней гарантией обновлений. Телефон также оснащен функциями искусственного интеллекта, включая Circle для поиска, помощь при вызове Pixel и Gemini.

 Google Pixel 8a предлагается в цветах Bay, Aloe, Obsidian и Porcelain. Стоимость смартфона начинается от 499 долларов за базовый вариант на 128 ГБ, тогда как модель на 256 ГБ стоит 559 долларов. Предварительные заказы начались сегодня, а продажа стартует 14 мая.

#смартфоны #google #pixel 8 #google pixel 8 #google pixel 8a #pixel 8a #смартфоны google #tensor g3
Источник: gizmochina.com
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