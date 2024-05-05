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Раскрыт дизайн видеокарты XFX Radeon RX 7900 XTX Phoenix Nirvana
Новинка получила массивную систему охлаждения с тремя вентиляторами и новый термоинтерфейс

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 XFX собирается выпустить новую видеокарту под названием Phoenix Nirvana. Эта модель основана на флагманском графическом ускорителе AMD Radeon RX 7900 XTX на архитектуре RDNA3 и, по всей видимости, первоначально будет выпущена в Китае.

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 Эта новая модель явно задумана как высококлассная версия с массивной системой охлаждения размером 34 см и толщиной почти 4 слота. Благодаря новому изображению, которое было опубликовано перед запуском продукта, теперь подтверждено, что карта имеет систему охлаждения с тремя вентиляторами.

 XFX решила оснастить карту большим радиатором с площадью оребрения более 62500 мм2 с восемью 6-миллиметровыми тепловыми трубками. Он использует большую испарительную камеру, которая закрывает графический процессор и память, но, что более важно, компания использует новый материал в качестве контакта с графическим процессором.

 Phoenix Nirvana — одна из первых карт, в которых используется высокопроводящий материал с фазовым переходом (PCM) от Honeywell. Этот материал можно использовать для графических процессоров, центральных процессоров и гибридных процессоров. Он был протестирован и показал отличные результаты по сравнению с обычной термопастой. XFX, компания, у которой в прошлом были проблемы с конструированием систем охлаждения, явно хотела активизировать свою деятельность в этом направлении, выпустив гораздо более совершенную конструкцию с лучшим охлаждением.

 Новая RX 7900 XTX Nirvana имеет тактовую частоту 2615 МГц, такую же, как у модели MERC 310, уже доступной на рынке. Официально RX 7900 XTX Nirvana выйдет завтра и станет доступна для предварительного заказа через официальный магазин на китайской платформе JD по цене около 1090 долларов.

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Источник: videocardz.com
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Топовая XFX Radeon RX 7900 XTX Phoenix Nirvana получит высококлассную систему охлаждения
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