Монитор является профессиональной моделью для госучреждений и медицинских организаций с соответствующей стоимостью, которая, пока неизвестна

Монитор LG 21HQ613D, анонсированный в апреле 2024 года, представляет собой новинку, одобренную Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) для медицинского использования. Как профессиональный продукт, он гарантированно будет стоить в несколько раз дороже, чем аналогичные потребительские мониторы, но на данный момент до сих пор нет официальной информации о ценах.

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Как и LG 21HQ513D, монитор с меньшим разрешением 1536 x 2048 пикселей, который в настоящее время можно приобрести на eBay за невероятные 4923 доллара, новый LG 21HQ613D отличается высокой яркостью (до 1100 кд/м2) и высоким коэффициентом контрастности 1800:1. Хотя значение PPI, обеспечиваемое этим новым монитором, не особенно велико и составляет 153,9, он поддерживает несколько режимов просмотра, в том числе те, которые позволяют затемнять определенные части изображения, одновременно выделяя другие его части. Стоит отметить, что показатели охвата цветового пространства монитора довольно скромные и составляют 100% sRGB и 72% NTSC, что соответствует модели 21HQ513D.

Новый монитор LG комплектуется универсальной подставкой, которая поддерживает регулировку наклона, поворота и высоты. Он имеет пять специальных клавиш для быстрой настройки важных параметров. За ввод изображения отвечают несколько портов DisplayPort и DVI, необходимые кабели и внешний блок питания входят в комплект поставки.

Без подставки 21HQ613D весит 5,45 кг, а его размеры составляют 364,5 x 474,4 x 78 мм. Хотя США, по-видимому, являются основным рынком сбыта этого продукта, некоторые из этих мониторов могут вскоре появиться и на других мировых рынках.