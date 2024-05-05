Часы Black Shark GS3 имеют водонепроницаемость на глубине до 50 м и время автономной работы до 21 дня

Black Shark выпустила на китайском рынке свои новейшие умные часы GS3, которые могут похвастаться прочной конструкцией, впечатляющим временем автономной работы и множеством функций для любителей фитнеса.

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Новые GS3 оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц и яркостью 600 нит, защищенным прочным экраном Corning Gorilla Glass 8H+ и вращающейся цифровой заводной головкой.

Часы получили более чем 100 спортивных режимов, а также встроенный оптический датчик, датчики сердечного ритма и кислорода в крови для комплексного мониторинга здоровья. Часы также обеспечивают круглосуточное отслеживание сердечного ритма и уровня кислорода в крови, мониторинг сна и полную регистрацию данных о шагах, калориях и давлении.

В GS3 используется независимый чип GNSS, поддерживающий спутниковые системы GPS, Beidou, Глонасс, GALILEOGPS и QZSS для точного отслеживания местоположения. Кроме того, умные часы имеют степень защиты от пыли и влаги IP69K и водонепроницаемость до давления 5 атмосфер, что делает их пригодными для плавания и других водных видов спорта.

GS3 легко смогут интегрироваться в повседневную жизнь пользователя. Они предлагают циферблаты с искусственным интеллектом, навигацию по картам Baidu, быстрый доступ к платежным кодам, функцию NFC для интеллектуальных дверных замков и даже функцию AI-помощника Baidu Wenxin Yiyuan для голосовых запросов и поиска информации. Часы также поддерживают вызовы по Bluetooth и шумоподавление ENC.

Поскольку являются очень надежными и прочными, а также могут похвастаться наличием 15 строгих сертификаций по военным стандартам, что делает их устойчивыми к экстремальным температурам, суровым погодным условиям и механическим повреждениям.

Black Shark GS3 также имеют впечатляющее время автономной работы до 21 дня благодаря чипу со сверхнизким энергопотреблением и аккумулятору высокой плотности. Это устраняет необходимость частой зарядки, что делает его идеальным для длительных поездок или повседневного использования.

Black Shark GS3 в настоящее время доступен для предварительного заказа на JD.com по специальной цене 499 юаней или около 70 долларов. Стоит отметить, что ранее в этом году Black Shark также выпустила умные часы GT3 с 1,96-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 60 Гц и функцией вызовов по Bluetooth всего за 34 доллара.