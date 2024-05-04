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Micron представила новую высокоскоростную память DDR5 RDIMM
Новинка предназначена прежде всего для центров обработки данных, работающих с искусственным интеллектом

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 Компания Micron сделала очередной шаг вперед в области производства памяти для центров обработки данных, став первым производителем, представившим высокопроизводительную память DDR5 RDIMM, специально разработанную для приложений искусственного интеллекта. Эта передовая память может похвастаться впечатляющей рабочей скоростью до 8000 МТ/с.

 В пресс-релизе Micron подчеркивается достижение компании в области разработки и поставки памяти DDR5 RDIMM большой емкости объемом 128 ГБ, построенной на базе однокристальных чипов DRAM на скорости, достигающей 5600 МТ/с. Это ставит компанию Micron в положение лидера рынка.

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 Секрет этой инновации кроется в технологии Micron 1β (1-бета), которая наделяет память DDR5 RDIMM объемом 128 ГБ значительными преимуществами. По сравнению с традиционными продуктами 3DS сквозного полупроводникового соединения (TSV), решение Micron обеспечивает значительное увеличение битовой плотности на более 45%, повышенную энергоэффективность на 22% и снижение задержки на 16%.

 Micron подчеркивает преимущества производительности своей памяти DDR5 большой емкости при обучении искусственного интеллекта, заявляя об улучшении данного показателя до 28%. Эта улучшенная память идеально подходит для выполнения ресурсоемких рабочих нагрузок в сфере искусственного интеллекта, базах данных в памяти и анализе данных в реальном времени.

#ddr5 #micron #память #rdimm
Источник: gizmochina.com
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