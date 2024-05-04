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Nintendo Switch 2 будет поддерживать частоту 240 Гц
Поддержка такой частоты позволит реализовать режим 40 FPS/120 Гц, который значительно повысит плавность изображения.

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 Ходят слухи, что преемник Nintendo Switch будет иметь OLED-дисплей с частотой 120 Гц. По словам Nintedo OatmealDome, который также известен своей работой над эмулятором GameCube и Wii DolphiniOS для устройств iOS, NintendoWare Bezel Engine будет поддерживать даже частоту 240 Гц.

 OatmealDome обнаружил в последней версии движка NintendoWare Bezel Engine, который используется для разработки игр для Nintendo Switch, указание на поддержку частоты кадров до 240 кадров в секунду. Текущая модель портативной консоли может похвастать поддержкой только 60 кадров в секунду. Поэтому вполне возможно, что Nintendo готовит движок Switch для следующего поколения, и будет возможна значительно более высокая частота кадров.

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 Однако также возможно, что NintendoWare Bezel уже некоторое время поддерживает частоту 240 Гц и что эта функция не имеет прямого отношения к преемнику Switch, который, как ожидается, выйдет в конце 2024 или в начале 2025 года. По словам OatmealDome, он не уверен, предлагали ли более ранние версии движка поддержку 240 Гц.

 Конечно, тот факт, что движок поддерживает частоту 240 Гц, не означает, что будущие игры для преемника Switch также будут поддерживать соответствующую высокую частоту кадров. Также сомнительно, сможет ли предполагаемый Switch 2 вообще выдавать такую высокую частоту кадров.

 Ходят слухи, что будущая консоль Nintendo будет оснащена чипом Nvidia Tegra T239 и 12 ГБ оперативной памяти. Хотя это сделает её значительно более мощной, чем предшественник, она, вероятно, сможет обеспечить частоту 240 Гц со значительно уменьшенным разрешением. Однако совместимость NintendoWare Bezel Engine с частотой 240 Гц может открыть режим 40 кадров в секунду/120 Гц для преемника Switch.

 В режиме 40 кадров в секунду/120 Гц игра работает со скоростью 40 кадров в секунду, а экран обновляется 120 раз в секунду. Каждый кадр отображается три раза, что делает игровой процесс более плавным. Игроки на PlayStation 5 и Xbox Series X уже знакомы с таким режимом по таким играм, как Destiny 2, Fortnite, Call of Duty: Warzone, Doom Eternal и Rainbow Six Siege. С движком частотой 240 Гц такой режим будет возможен и для будущей консоли Switch 2.

#nintendo #nintendo switch #switch #nintendo switch 2 #портативные игровые консоли #switch 2
Источник: notebookcheck.net
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