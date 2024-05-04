Новинка имеет стандартные частоты, а белым цветом выполнен только кожух системы охлаждения

Emtek представила уменьшенную версию своей видеокарты RTX 4070 Miracle White X3 с менее мощным графическим процессором. Модель RTX 4060 является бюджетной картой NVIDIA в линейке Ada Lovelace, которая была представлена как версия Miracle White Blue LED. Как следует из названия, она имеет белый дизайн с синими светодиодами, встроенными в вентиляторы.

реклама

Основой RTX 4060 служит графический процессор AD106 с 3072 ядрами CUDA и 8 ГБ памяти GDDR6. Несмотря на то, что карта оснащена физическим разъемом PCIe 4.0 с 16 полосами, только половина из них подключены электрически, максимальное количество линий составляет 8 из-за ограничений графического процессора AD106.

Длина карты составляет 25 см, она оснащена системой охлаждения с двумя вентиляторами диаметром 90 мм. Радиатор оснащен двумя встроенными 6-миллиметровыми тепловыми трубками и обычной контактной пластиной для графического процессора и памяти. Печатная плата короче, чем размер системы охлаждения.

Для этой карты, работающей со стандартными настройками NVIDIA на частоте 2460 МГц и TDP 115 Вт, потребуется один стандартный 8-контактный разъем питания и блок питания как минимум на 650 Вт. Карта имеет толщину 42 мм и занимает на материнской плате два слота и оснащена тремя портами DisplayPort 1.4 и одним портом HDMI 2.1 для вывода изображения на экран.

Что касается цены, то видеокарта стоит около 450 тысяч вон, что составляет примерно 327 долларов.