Игра предъявляет относительно скромные требования. Для запуска в режиме 1080p и при низких настройках понадобятся Arc A580, GTX 1070 или RX 5700 и процессор уровня Core i5-8400

Для работы игры потребуется не менее 16 ГБ оперативной памяти и 70 ГБ на SSD накопителе. Это минимальные требования для запуска игры, а уровни производительности будут различаться в зависимости от предпочтительного разрешения и доступной графической карты. Те, у кого есть видеокарта Intel Arc A580, а также уже устаревшие ускорители GTX 1070, RX 5700, смогут запускать игру на самых низких настройках с разрешением 1080p.

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В данном случае не лишними будут технологии апскейлинга, такие как FSR3 или XeSS 1.3, которые поддерживаются не только новейшими графическими процессорами. Однако игра также поддерживает DLSS3, а это означает, что в какой-то момент она будет поддерживать все три технологии.

В рекомендуемых характеристиках ПК указаны видеокарты RTX 3080, RX 6800XT и графический ускоритель Arc A770 от Intel, позволяющие запустить игру с высокими настройками и разрешением 1440p. Предполагается, что игра должна быть хорошо оптимизирована для Arc A770. Довольно неплохо, что эта видеокарта позволяет играть на таком уровне производительности. Для запуска игры с максимальными настройками в разрешении 4К понадобятся уже действительно мощные видеокарты уровня RTX 4080 и Radeon RX 7900 XTX.

Интересно, что Saga Hell Blade 2 будет ограничена всего 30 кадрами в секунду на консолях Xbox Series X/S. Разработчики заявили, что игровой процесс со скоростью 30 кадров в секунду на консоли был осознанным решением, придавшим игре более кинематографический вид.

Запуск игры Senua's Saga: Hellblade II запланирован на 21 мая, и она доступна для предварительного заказа в Steam.