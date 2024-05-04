Компания обещает удвоить производительность ИИ в будущих процессорах, по сравнению с Lunar Lake и Arrow Lake.

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер подтвердил, что предстоящий процесс 18A процессоров Panther Lake запланирован на середину 2025 года, что соответствует первоначальному прогнозу. Эта разработка знаменует собой важную веху в усилиях компании по интеграции возможностей искусственного интеллекта в свои процессоры. Ожидается, что выпуск в середине 2025 года станет следующим шагом после Intel Arrow Lake в конце 2024 или начале 2025 года, который обещает значительный прогресс в области вычислений на базе искусственного интеллекта.



Во время отчета Intel за первый квартал 2024 года, Гелсингер выразил уверенность в возможностях компании в области искусственного интеллекта, заявив, что платформа Core Ultra в настоящее время обеспечивает лидирующую производительность искусственного интеллекта и что платформы следующего поколения Lunar Lake и Arrow Lake, будут запущены позднее в этом году, утроив производительность искусственного интеллекта. Он также упомянул, что поколение Panther Lake, выпуск которого запланирован на 2025 год, увеличит производительность искусственного интеллекта еще в два раза.

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Поколение Panther Lake представляет собой кульминацию трех поколений. Новый подход Intel отмечен переходом от гибридной архитектуры с комбинацией различных типов процессоров, к дезагрегированному кристаллу, где различные компоненты процессора разделены. Этот стратегический шаг направлен на оптимизацию производительности и гибкости ИИ.



Это будет третье поколение серии Intel Core Ultra после Ultra 100 (Meteor Lake), Ultra 200 (Arrow Lake) и Lunar Lake (200V). Стратегия выпуска Intel отражает тенденцию, заданную гибридной архитектурой Alder Lake, дебютировавшей в 2021 году, за которой последовали Raptor Lake в 2022 году и обновленный Raptor Lake в прошлом году, чтобы заполнить окно, пока не будет готова платформа LGA 1851. Однако в прошлом в планы Intel вносились коррективы, например, первоначальное обещание выпустить Arrow Lake до конца 2024 года, которое позже было отменено.