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goldas
ASUS работает над обновленной консолью ROG Ally 2024
В данной модели не стоит ждать повышения мощности и производительности за счёт изменения аппаратных средств, а обновление будет выражаться в оптимизации и устранении ошибок в работе

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 Как известно, компания ASUS отображает число 2023 рядом с названием ROG Ally с момента выпуска продукта. Компания привыкла делать это с ноутбуками, часто внося незначительные обновления в характеристики оборудования, но не обязательно во внешность устройств.

 Подробностей о модели 2024 года на момент написания немного. Но, насколько известно, ROG Ally 2024 не является обновлением поколения, а скорее обновлением существующей модели с определенными исправлениями.

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 Как, возможно, многим известно, ROG Ally страдает от проблем с SD-картами, решение которых пока не найдено. Однако ASUS расширила гарантию и не только отремонтирует консоли, затронутые этой проблемой, но также возместит стоимость поврежденных SD-карт. В модели 2024 года, похоже, будут исправлены именно проблемы с SD-картой.

 Что касается совершенно новой версии ROG Ally, то можно предположить, что она будет использовать новое поколение APU AMD Strix Point на базе архитектур Zen5 и RDNA3.5. Однако можно также предположить, что будущая ROG Ally 2 будет использовать APU Ryzen Z2 на базе Strix Point.

 Хотя не исключено, что ASUS работает над таким устройством, в модели ROG Ally 2024 не ожидается каких-либо изменений в плане APU. Текущая модель уже использует чип Ryzen Z1 Phoenix, который представляет собой специальную версию для игровых портативных компьютеров с отсутствующей функцией Ryzen Al. Ожидается, что ROG Ally 2024 будет также использовать процессоры серии Z1.

Возможно более подробная информация об обновленной ROG Ally 2024 появится в ближайшие недели или на грядущем мероприятии Computex 2024 в июне.

#amd #asus #игровые консоли #портативные игровые консоли #rog ally #ryzen z1 #rog ally 2
Источник: videocardz.com
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