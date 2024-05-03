Если информация верна, то сам чипсет Snapdragon 8 Gen 4 также будет представлен в данный период

Ожидается, что флагманский мобильный процессор следующего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 будет представлен в середине осени. Хотя утечки о его характеристиках и производительности циркулируют уже несколько месяцев, новая утечка ставит под сомнение предыдущие тесты.

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Новая информация от инсайдера Digital Chat Station предполагает, что ранее просочившиеся тесты были основаны на низкочастотных инженерных образцах Snapdragon 8 Gen 4. Стоит отметить, что это стандартная практика, и ранние версии чипов часто работают на более низких скоростях в целях тестирования их стабильности.

Это предполагает, что цифры, которые довелось увидеть ранее, могут не отражать окончательную производительность чипсета.

Новые подробности, которыми поделился информатор, также показывают, что последняя версия Snapdragon 8 Gen 4 имеет архитектуру ядер «2+6», где цифра «2», скорее всего, относится к паре высокопроизводительных ядер с тактовой частотой от 3,6 ГГц до 4,0 ГГц. Остальные 6 ядер, вероятно, являются эффективными ядрами, хотя инсайдер не поделился подробностями об их тактовой частоте. Тем не менее заявлено, что чип набрал около 2700 баллов в одноядерных и 10000 баллов в многоядерных тестах в Geekbench 6.

Утечка также предполагает запуск в середине октября первого смартфона на новом чипе. Xiaomi и OnePlus, как правило, являются одними из первых брендов, использующих новейшие высокопроизводительные процессоры Qualcomm. Фактически, по слухам, Xiaomi выпустит свою серию Xiaomi 15 в октябре, возможно, сделав ее дебютным смартфоном для Snapdragon 8 Gen 4.

OnePlus также оснастит этим чипом свой будущий флагман OnePlus 13. Пока ходят слухи о пересмотре дизайна смартфона с возможным отходом от фирменного дизайна заднего модуля камер, используемого компанией уже несколько лет.