Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Первый смартфон с Snapdragon 8 Gen 4 будет выпущен в середине октября
Если информация верна, то сам чипсет Snapdragon 8 Gen 4 также будет представлен в данный период

реклама

 Ожидается, что флагманский мобильный процессор следующего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 будет представлен в середине осени. Хотя утечки о его характеристиках и производительности циркулируют уже несколько месяцев, новая утечка ставит под сомнение предыдущие тесты.

реклама

 Новая информация от инсайдера Digital Chat Station предполагает, что ранее просочившиеся тесты были основаны на низкочастотных инженерных образцах Snapdragon 8 Gen 4. Стоит отметить, что это стандартная практика, и ранние версии чипов часто работают на более низких скоростях в целях тестирования их стабильности.

 Это предполагает, что цифры, которые довелось увидеть ранее, могут не отражать окончательную производительность чипсета.

 Новые подробности, которыми поделился информатор, также показывают, что последняя версия Snapdragon 8 Gen 4 имеет архитектуру ядер «2+6», где цифра «2», скорее всего, относится к паре высокопроизводительных ядер с тактовой частотой от 3,6 ГГц до 4,0 ГГц. Остальные 6 ядер, вероятно, являются эффективными ядрами, хотя инсайдер не поделился подробностями об их тактовой частоте. Тем не менее заявлено, что чип набрал около 2700 баллов в одноядерных и 10000 баллов в многоядерных тестах в Geekbench 6.

 Утечка также предполагает запуск в середине октября первого смартфона на новом чипе. Xiaomi и OnePlus, как правило, являются одними из первых брендов, использующих новейшие высокопроизводительные процессоры Qualcomm. Фактически, по слухам, Xiaomi выпустит свою серию Xiaomi 15 в октябре, возможно, сделав ее дебютным смартфоном для Snapdragon 8 Gen 4.

 OnePlus также оснастит этим чипом свой будущий флагман OnePlus 13. Пока ходят слухи о пересмотре дизайна смартфона с возможным отходом от фирменного дизайна заднего модуля камер, используемого компанией уже несколько лет.

#xiaomi #qualcomm #oneplus #snapdragon 8 gen 4
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Названы сроки запуска серии Xiaomi Pad 7
Первый премиум-смартфон на базе MediaTek появится в США в конце этого года
Первый смартфон на базе Snapdragon 8 Gen 4 будет представлен в середине октября 2024 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Одессе после прилётов "Искандеров" в склады "Новой почты" прозвучали звуки вторичной детонации
84
Новые изображения показывают истинные размеры подводного дрона Manta Ray
13
Илон Маск планирует космические путешествия на Луну, Марс и МКС
+
Apple признала проблему с будильниками на iPhone и работает над исправлением
+
Спутники обнаружили в Белгородской области возведённый всего за несколько месяцев новый военный аэродром
+
Запуск новой производственной линии по выпуску беспилотников "Илун-2"
3
Новые находки указывают на то, что на древнем Марсе была среда, подобная земной
+
Американские компании отказываются заключать контракты с Пентагоном в рамках помощи Украине
+
Пользователи Windows 11 стремительно откатываются обратно на Windows 10 — статистика Statcounter
20
Из зоны СВО опубликовали видео с 30-километровым "Царь-поездом"
1
Фанаты пересоздали трейлер GTA 6, но добавили в него Франклина, Тревора и Майкла
1
Команда Apeks готовится к кардинальным изменениям: весь состав CS2 выставлен на трансфер
+
Times of Israel: Израиль отказывается от американских ЗРК Patriot, отдавая предпочтение своему ПВО
1
Samsung подтверждает, что линейка Galaxy Watch 7 будет иметь три модели
+
Boston Dynamics показала робота-собаку Spot Mini в костюме Sparkles
+
SpaceX вынуждена переместить капсулу Dragon у МКС и освободить место для Boeing Starliner
1
ХАМАС отказывается от сделок с Израилем относительно пленных
+
Россия-матушка: в Steam стартовал фестиваль Games from Russia, посвящённый отечественным играм
+
САУ "Мста-С" оснастили "бревенчатой избой" для защиты от гранатомётов и дронов
1
Разработчики Helldivers 2 извинились за ошибки в патче и обещают изменения в следующем обновлении
2

Популярные статьи

The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
54
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
34
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
67
Выбираем игровой ноутбук по разумной цене – почему в продаже нет идеального геймерского лэптопа
4
Солнечные фермы и электростанции - энергия будущего или угроза природе
15
Обзор игры Half-Life 2 - Период полураспада продолжается
11
Сборка ретро-ПК - часть 3: Десктопный Pentium 233MMX против серверного Pentium Pro 200
16
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
2
Моё мнение о Fallout 4 на PS5 (PushSqare)
3
О монополии Китая и США на добычу полезных ископаемых в Африке
1

Сейчас обсуждают

glavhyilo
18:00
пока 10 3 года норм уже работает,скин от 7 и никакой разницы.
Statcounter: Windows 11 теряет своих пользователей, а доля Windows 10 снова растёт
swr5
17:56
Не надо ничего ждать, ставь Linux он уже во многих аспектах лучше чем винда, а майки пусть и дальше закапывают свой гнилой продукт.
Statcounter: Windows 11 теряет своих пользователей, а доля Windows 10 снова растёт
Radioman
17:55
О5 реклама 🙁. Мой корсаир за 6к руб на 1050 Вт нормально работает, и нет лишних 5к денег в нем. Купил с запасом и не парюсь.
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
&lt;TopUpdate&gt;
17:50
Лежит у меня в коробке БР Enhance типа китайский на 600ватт(500ватт по 12в), отработал лет 13. Но поменял его на 700ватт голдовый чифтек BBS, купил его всего лишь за 5300р. Брал его так же с запасом. ...
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Dimank
17:49
Согласен, тербования очень высокие. Ждём пиратов, которые возможно уберут эти ограничения. Вместе с ИИ из системы
Statcounter: Windows 11 теряет своих пользователей, а доля Windows 10 снова растёт
Manager
17:45
Сергей Шойгу: потери ВСУ в 2024 году достигли 111 тыс. человек Ежесуточные потери противника в апреле возросли до тысячи военнослужащих. Всего за этот год они превысили 111 тыс. человек, 21 тыс. един...
В Одессе после прилётов "Искандеров" в склады "Новой почты" прозвучали звуки вторичной детонации
ev_ruso
17:43
Где написано что я в президенты рвусь, а раз взялся не ищи оправданий.... Показатель хорошей жизни в стране демография, при кровавом Сталине люди умножались...А ты смейся убогий...
Новые изображения показывают истинные размеры подводного дрона Manta Ray
Алексей Каверин
17:43
>целых три статьи получилось о том, как пытался заставить работать локальную копию репозиториев Debian, в один момент это даже получилось, но как только перенёс репозиторий в другую папку Зачем? Лока...
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
Manager
17:41
Так Россия свои гарантии сейчас и выполняет. Последователи мелкого душителя кошек (бандеры) в 2014 году нарушили политическую неприкосновенность Украины. Захватили власть, свергли законного президента...
В Одессе после прилётов "Искандеров" в склады "Новой почты" прозвучали звуки вторичной детонации
Артём Николаев
17:37
При такой динамике через 22 месяца Москвич будет у каждого жителя Земли.
Vivo выпустила смартфон Y18 с процессором MediaTek Helio G85
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем