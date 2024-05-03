Монитор с соотношением сторон 32:9 и кривизной 1800R стоимостью 1499,99 долларов получил множество современных технологий, улучшающих плавность и яркость изображения.

Монитор Philips Evnia 49M2C8900 оснащен 49-дюймовой панелью QD-OLED с разрешением Dual QHD 5120×1440 пикселей. Он может похвастаться соотношением сторон 32:9 и кривизной 1800R, обеспечивая обширное и четкое изображение. Монитор также поддерживает частоту обновления 240 Гц и время отклика GtG 0,3 мс, что обеспечивает плавный игровой процесс.

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Новый монитор Evnia поддерживает глубину цвета 10 бит, что позволяет отображать более миллиарда цветов для насыщенной и точной цветопередачи. Панель QD-OLED сочетает в себе преимущества технологии OLED и квантовых точек, обеспечивая превосходную контрастность, более глубокий черный цвет и яркие цвета, повышая общую точность цветопередачи.

Кроме того, монитор сертифицирован VESA DisplayHDR True Black 400, гарантируя высококачественное воспроизведение HDR контента с настоящим уровнем черного. Он также обеспечивает впечатляющий уровень яркости — 250 нит в полноэкранном режиме SDR и до 1000 нит в HDR.

Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync Premium Pro, которая помогает устранить разрывы и зависания изображения за счет синхронизации частоты обновления дисплея с выходным сигналом видеокарты, обеспечивая плавный игровой процесс даже в динамичных сценах. Кроме того, монитор оснащен четырьмя динамиками DTS Sound мощностью 7,5 Вт, обеспечивающими объемный звук, улучшающий качество звука в играх, фильмах и видеоконференциях.

Также монитор получил игровой режим SmartImage, который оптимизирует настройки экрана для различных типов игр, улучшая контрастность, резкость и цветопередачу в зависимости от конкретного игрового жанра. Фирменная функция подсветки Ambiglow также способствует созданию игровой атмосферы, регулируя цвет и яркость в соответствии с изображением на экране.

Эргономичный дизайн включает в себя подставку с возможностью регулировки высоты, поворота и наклона, обеспечивая удобные углы обзора во время длительных игровых сессий. Он также совместим со стандартом VESA и имеет различные возможности монтажа.

Монитор Evnia 49M2C8900 предлагает широкий спектр возможностей подключения, включающих два порта HDMI 2.1 и один DisplayPort 1.4, обеспечивающие высокую пропускную способность для передачи видео с высоким разрешением и высокой частотой обновления. Кроме того, монитор оснащен портом USB-C, обеспечивающим мощность до 90 Вт, что делает его идеальным для подключения и зарядки совместимых ноутбуков и других устройств с помощью одного кабеля.

Монитор также оснащен концентратором USB 3.2 Gen 1 со скоростью передачи данных 5 Гбит/с, а KVM-переключатель позволяет пользователям управлять двумя компьютерами с помощью одного набора периферийных устройств, оптимизируя рабочее пространство и повышая производительность, особенно в конфигурациях с несколькими устройствами.