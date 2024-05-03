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GeForce RTX 4090 взламывает сложные 8-значные пароли менее чем за час
8-значный пароль может быть взломан массивом из 12 графических карт RTX 4090 всего за 37 секунд, при использовании только цифр

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 Специалисты в области безопасности советуют создавать сложные пароли, используя случайные строчные и прописные буквы, символы и цифры, чтобы предотвратить атаки методом перебора. Однако новое сообщение говорит, что новейшие графические процессоры Nvidia, такие как RTX 4090 и A100, могут взломать даже самые сложные пароли за считанные минуты.

 По данным Hive Systems, хакерам становится все труднее взламывать пароли благодаря широкому использованию более надежных алгоритмов хеширования, таких как bcrypt, который заменяет MD5 в качестве предпочтительной технологии хеширования для большинства веб-сайтов и онлайн-сервисов. Но по мере того, как оборудование становится все более мощным, взлом простых паролей с каждым годом становится все быстрее и проще.

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 Согласно данным таблицы паролей Hive Systems от 2024 года, 8-значный пароль может быть взломан массивом из 12 графических процессоров RTX 4090 всего за 37 секунд, если он включает только цифры без букв и символов. Однако время увеличивается до впечатляющих 7 лет, если в пароле используется рекомендуемое сочетание цифр, прописных и строчных букв и символов, что значительно затрудняет взлом методом грубой силы.

 Hive Systems также протестировал способность взлома паролей на 1 000 графических процессорах A100 — том же оборудовании, на котором работает ChatGPT. Согласно полученным данным, современное оборудование теоретически способно взломать случайно сгенерированные 8-значные хэши паролей bcrypt всего за 5 дней. Хотя подавляющему большинству киберпреступников недоступно использование такого оборудования, это дает нам представление о том, что могут сделать хакеры, если им предоставлен неограниченный бюджет.

 Для паролей, защищенных хэшами MD5, цифры значительно ниже. В этом случае всего одна карта RTX 4090 сможет взломать сложный 8-значный пароль с цифрами, строчными и прописными буквами и символами всего за 59 минут. Это значительный шаг вперед по сравнению с RTX 3090, которой потребуется 2 часа, чтобы взломать тот же пароль. Результаты тестов повторяют выводы специалиста по безопасности Сэма Кроли, чьи данные за 2022 год показывают, что новый игровой флагман более чем в 2 раза быстрее RTX 3090 при взломе паролей.

 Hive Systems использовал программу хэширования под названием Hashcat, чтобы измерить время, необходимое для взлома паролей. Стоит обратить внимание, что исследование не учитывает использование многофакторной аутентификации (MFA), которая с каждым днем становится все более распространенной. Большинство специалистов по кибербезопасности советуют людям использовать MFA во всех своих онлайн-аккаунтах, чтобы добавить второй уровень защиты.

#rtx 4090 #взлом #nvidia a100 #взлом паролей #взлом пароля
Источник: techspot.com
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RTX 4090 способна взломать пароль из 8 символов по MD5 хэшу всего за 59 минут
У пользователя расплавился одновременно кабель RTX 4090 и блок питания
RTX 4090 может расшифровать комплексный пароль менее чем за час
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