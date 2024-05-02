Кабель CopprLink получит два варинта: один для внутренних, а другой для внешних соединений

Хотя может показаться, что технология OCuLink набирает популярность, на самом деле она больше не разрабатывается, и рабочая группа OCuLink прекратила работу в 2021 году. Однако PCI-SIG не представила ничего, что могло бы заменить эти кабели, которые в первую очередь были разработаны для центров обработки данных, но в настоящее время широко используются для потребительских внешних графических процессоров и систем хранения данных.

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Сегодня PCI-SIG представила спецификации CopperLink, кабеля следующего поколения на базе PCI Express. Эти кабели позволят использовать новые типы соединений для современных систем хранения, центров обработки данных и ИИ-систем, включая внешние и внутренние соединения. Он не ориентирован на рядовых потребителей, но ничто не должно мешать компаниям использовать его в этих целях.

В рамках PCI-SIG существуют три рабочие группы: рабочая группа по электротехнике (EWG), рабочая группа по прокладке кабелей (CWG) и рабочая группа по оптике (OWG). Работа последней еще не завершена, но идея состоит в том, чтобы создать оптические кабели для еще более быстрых систем.

Новейшие спецификации CopperLink предназначены для интерфейсов PCIe 5.0 и 6.0 со скоростью передачи сигналов 32 или 64 ГТ/с соответственно. Эти стандарты будут развиваться, и ожидается, что в будущем пропускная способность ещё больше увеличится. Рабочая группа уже работает над спецификациями PCIe 7.0 со скоростью 128 ГТ/с.

Существует два типа кабелей: внутренний с разъемом SNIA SFF-TA-1016 и внешний вариант с разъемом SNIA SFF-TA-1032. Первый представляет собой неэкранированный кабель, который позволяет соединять материнскую плату с платой расширения, материнскую плату с задней панелью или между чипами. Внешние кабели предназначены для подключения к хранилищам данных и центрам обработки данных, где необходимы кабели длиной более 1 метра. Официально внешний кабель CopperLink будет поддерживать длину до 2 м и обеспечивать соединение между процессорами, хранилищем, памятью и ускорителями.

Спецификация внутреннего кабеля CopprLink:

• Поддерживает передачу сигналов по технологии PCIe 5.0 и 6.0 со скоростью 32,0 и 64,0 ГТ/с;

• Разъем форм-фактора SNIA SFF-TA-1016;

• Максимальный радиус действия 1 м в пределах одной системы;

• Примеры реализации включают соединение материнской платы с платой расширения, соединение микросхемы с платой расширения и соединение платы расширения с объединительной платой в автономном узле серверной платформы;

• Целевые приложения включают вычислительные системы хранилищ и центров обработки данных.

Спецификация внешнего кабеля CopprLink:

• Поддерживает передачу сигналов по технологии PCIe 5.0 и 6.0 со скоростью 32,0 и 64,0 ГТ/с.

• Включает разъем форм-фактора SNIA SFF-TA-1032.

• Максимальное расстояние до 2 м при соединении между стойками.

• Примеры реализации включают в себя структуры «ЦП-хранилище», «ЦП-память», «ЦП-ускоритель»;

• Целевые приложения включают сценарии использования искусственного интеллекта и машинного обучения в хранилищах и центрах обработки данных.

OCuLink потребовалось много лет, чтобы найти свое применение за пределами серверных помещений, но, учитывая популярность систем хранения данных и внешних графических процессоров для игр и ускорения искусственного интеллекта, внедрение CopprLink может достичь потребительского рынка еще быстрее. Стоит отметить, что, как только он станет доступен Thunderbolt 5, то он составит сильную конкуренцию, учитывая его простое соединение перез разъем USB Type-C и пропускную способность до 120 Гбит/с.