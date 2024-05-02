Сообщается, что видеокарты Nvidia для ноутбуков следующего поколения выйдут на несколько месяцев позже обычного

Nvidia обычно представляет свои передовые видеокарты для ноутбуков через несколько недель после своих аналогов для настольных компьютеров. На этот раз нам, возможно, придется подождать немного дольше. Источники, знакомые с ситуацией, сообщили Moore's Laws is Dead, что модели для ноутбуков на базе Blackwell отстают в разработке на 1-2 месяца, а это означает, что они, скорее всего, не появятся на выставке CES 2025. Даже некоторые из нефлагманских настольных моделей могут быть отложены, а предполагаемая GeForce RTX 5080 должна дебютировать после RTX 5090.

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Предыдущие утечки предполагали, что некоторые высокопроизводительные модели Blackwell будут выпущены с памятью GDDR7. Судя по всему, новый тип памяти будет перенесен и на мобильные версии вместе с поддержкой интерфейса PCIe Gen 5. Как и GeForce RTX 4090 последнего поколения на базе графического процессора AD0103, вариант для ноутбука RTX 5090 также будет использовать графический процессор GB203. На этот раз даже мобильная GeForce RTX 5080 предположительно выйдет на основе того же графического процессора, хотя, скорее всего, это будет сильно урезанная версия.

Что касается GB203, то ранее стало известно, что он будет вдвое меньше флагманского чипа GB202, вероятно, с 96 SM и шириной шины 256 бит. Приведет ли это вместе с использованием памяти GDDR7 к увеличению объема видеопамяти, еще неизвестно. Тем не менее Nvidia, возможно, придется умерить свои амбиции, чтобы контролировать энергопотребление и температуру, особенно в ноутбуках. Стоит иметь в виду, что Blackwell не сильно уйдет от предшественника в плане техпроцесса и получит лишь незначительное изменение с переходом от TSMC 4N у Ada Lovelace до 4NP.

С другой стороны, Ada Lovelace была поколением с фантастической энергоэффективностью, и Nvidia все равно победит, если Blackwell последует ее примеру, потому что ее главный конкурент решил пропустить целое поколение высокопроизводительных видеокарт.