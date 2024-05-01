Процессоры APU Strix Point получат варианты с 40, 32, 24 и 20 графическими вычислительными блоками на архитектуре RDNA3.5.

AMD подтверждает, что процессоры Ryzen на архитектуре Zen5 будут представлены в этом году. Генеральный директор AMD Лиза Су утверждает, что выпуск мобильных процессоров Ryzen следующего поколения «Strix Point» станет важным шагом для компании по созданию ПК с искусственным интеллектом, что приведет к значительному улучшению производительности и энергоэффективности.

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Серия Strix будет предназначена для премиального сегмента, в который входят высокопроизводительные игровые ноутбуки и мини-ПК нового поколения. Популярность серий AMD Ryzen 7000 и Ryzen 8000 заметно выросла, а новые системы на базе Zen4 выпускаются в Китае почти ежедневно.

"Продукты AI PC, если мы посмотрим на Strix, действительно хорошо подходят для премиальных сегментов рынка. И я думаю, именно здесь вы увидите самый сильное присутствие Al PC. А затем, когда мы вступим в 2025 год, вы увидите больше в остальной части нашего ассортимента", - сказала доктор Лиза Су, генеральный директор AMD.

AMD не предоставила дальнейших комментариев по поводу настольных процессоров Ryzen 9000 «Granite Ridge». Однако компания неоднократно намекала, что серию стоит ожидать в этом году. На самом деле, весьма вероятно, что основной доклад Computex будет активно продвигать новую серию, которая должна выйти этим летом до сезона отпусков.

В недавнем видео Moore's Law is Dead и Кэри Голомб обсудили новую утечку, касающуюся вариантов APU AMD Strix Halo. Данные предположительно взяты из презентации в начале 2023 года, представленную OEM-производителям, которые могут рассмотреть возможность использования указанного чипа для устройств следующего поколения. Неясно, насколько изменились с тех пор дорожная карта и планы по выпуску продукции.

Как сообщается, AMD планирует целых четыре варианта процессоров с различными конфигурациями ядер и графических процессоров. Ожидается, что самый высококлассный вариант будет иметь 16 ядер Zen5 и до 40 вычислительных блоков RDNA3.5, предположительно рассчитанных на производительность класса RTX 4070.

Недавно произошла утечка технических данных гибридных процессоров Zen5, одним из которых были чипы Halo. Прежде чем документ был удален, инсайдер упомянул, что линейка Halo была продемонстрирована как конкурирующая с графическим процессором класса RTX 4060. Тем не менее итоговая производительность может оказаться где-то между двумя моделями NVIDIA, что уже является значительным достижением. Сообщается, что запланированы также варианты с 32 CU и 24 CU, каждый из которых, как сообщается, будет иметь 256-битную шину памяти с пропускной способностью 270 ГБ/с.

Новый слух также касается варианта LP, возможно, относящегося к модели с низким энергопотреблением. Он будет иметь 8 или 6 ядер Zen5 и 20 вычислительных блоков RDNA3.5, конкурируя по производительности на ватт с графикой GeForce RTX 3050.