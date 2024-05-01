В компании AMD отчитались за финансовую деятельность в первом квартале и сообщили о начале поступления процессоров с архитектурой Zen 5 клиентам компании

Вчерашний отчет AMD о прибылях и убытках принес инвесторам как хорошие, так и плохие новости, а также официальное подтверждение того, что чипы Zen 5 уже поступили к партнерам компании. Результаты первого квартала были положительными и даже немного превзошли ожидания AMD благодаря доходам от центров обработки данных, которым удалось достичь нового максимума. С другой стороны, прогноз по доходам на второй квартал не впечатлил. Неудивительно, что цифры, упомянутые Лизой Су, сразу же привели к падению акций AMD более чем на 10 процентов.

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«Мы добились хороших результатов в первом квартале. Каждый из сегментов центров обработки данных и клиентского сегмента вырос более чем на 80% по сравнению с прошлым годом, что обусловлено ростом поставок ускорителей искусственного интеллекта MI300 и внедрением наших процессоров Ryzen и EPYC», — сказала Лиза Су во время своего выступления. Она также подчеркнула, что приоритеты AMD на оставшуюся часть года включают наращивание производства графических процессоров Instinct, увеличение доли новых процессоров Epyc, а также запуск процессоров Zen 5 следующего поколения для рынков ПК и серверов.

Процессоры AMD Epyc Turin станут первыми чипами в линейке Epyc, использующими преимущества архитектуры Zen 5. Первые продукты, использующие их, в настоящее время разрабатываются и должны начать поступать на рынок к концу года. По словам генерального директора AMD, при сравнении разрабатываемых в настоящее время платформ Turin с платформами Epyc 4-го поколения наблюдается солидное увеличение производительности на 30 процентов. Первые процессоры Epyc появились в 2017 году и имели до 32 ядер Zen первого поколения с 64 потоками.

APU AMD Ryzen Strix, также предназначенные для конечных клиентов во второй половине 2024 года, обещают объединить процессор Zen 5, графический процессор RDNA 3+, а также ядра XDNA 2. Хотя эти чипы, которые будут выпущены в двух вариантах, будут ориентированы на премиальную часть рынка, ожидается, что в следующем году появятся предложения массового и бюджетного уровня, такие как AMD Ryzen Kraken.