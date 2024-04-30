Две таких карты, купленые на китайском рынке протестировали на канале PRO Hi-Tech

NVIDIA не планировала, чтобы геймеры использовали мобильные видеокарты RTX 4090M и RTX 4080M в настольных ПК. Однако они широко доступны в Китае для использования именно в настольных компьютерах. Несмотря на риск, пользователи выбирают их из-за более низкой цены по сравнению с высокопроизводительными графическими процессорами для настольных ПК.

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Популярность мобильных графических процессоров в настольном форм-факторе за последние несколько лет выросла, в основном из-за бума криптомайнинга. Такие графические процессоры, часто покупаемые оптом, продавались многим китайским компаниям, которые никогда не были официальными партнерами NVIDIA. Мобильные графические процессоры взяты из дефектных материнских плат ноутбуков, которые должны были быть утилизированы, но оказались на аукционах, где их покупали, а графические процессоры распаивали.

Процесс адаптации мобильных графических процессоров к настольным печатным платам не слишком сложен. Благодаря более низким требованиям к питанию эти карты не требуют блоков питания премиум-класса или мощных систем охлаждения, что делает их привлекательным вариантом для перепрофилирования для менее требовательных пользователей.

PRO Hi-Tech приобрел образцы видеокарт RTX 4090M и RTX 4080M, упомянутых ранее, в январе. Эти относительно новые карты, предназначенные исключительно для рынка Китая, имеют одинаковые требования к питанию, что приводит к использованию идентичных печатных плат и систем охлаждения.

Разобрав карты, были сделаны два открытия. Во-первых, обнаружили, что кристалл графического процессора был треснут, что указывает на изготовление из дефектных деталей или с ними не правильно обращались во время производства. Хотя небольшие трещины обычно не повреждают графический процессор сразу, длительное воздействие высоких температур во время интенсивной нагрузки на графический процессор может привести к непредсказуемым результатам.

Во-вторых, на чипах была маркировка «QUAL SAMPLE», это указывало на то, что они даже не были чипами для розничной продажи. Это говорит о том, что эти графические процессоры предназначались для тестирования, а не для потребительского использования. Как они оказались в картах, неясно.

С точки зрения производительности RTX 4090M эквивалентна настольной RTX 4080. RTX 4080M должна работать как настольная RTX 4070Ti. Однако энергопотребление остается относительно низким, сравнимым с энергопотреблением обычной RTX 4070 Ti.

RTX 4090M и RTX 4080M показывают компромисс между стоимостью и производительностью. Хотя эти карты предлагают более экономичный вариант, видимые повреждения кристалла графического процессора могут отпугнуть многих геймеров от покупки.

Для игроков наличие альтернатив всегда выгодно, но отсутствие официальной поддержки является существенным недостатком. Официально поддерживаемое оборудование обеспечивает совместимость и надежность, а также доступ к необходимым обновлениям. К сожалению, этим картам не хватает такой поддержки, что делает их использование рискованным для тех, кто решит их купить.