Это довольно специфичный продукт, который может заинтересовать самых преданных поклонников домашней живности и ярких цветов

Компания ASL, являющаяся китайским партнером NVIDIA по производству видеокарт, выпустил новый графический ускоритель GeForce RTX 4060. Это не первая и не последняя модель компании, но, безусловно, одна из самых привлекательных. Как, возможно, кто-то знает, ASL некоторое время назад выпустила молодежную версию своей модели RTX 4060, но эта модель выводит карту на новый уровень, и предназначена для любителей домашних животных.

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Ухуан и Бачахей являются китайским мультяшными героями, широко представленными в производстве различных игрушек, предметов коллекционирования и, очевидно, компонентов для ПК. Ухуан — кот, а Бажахей — собака. Теперь можно купить графический ускоритель ASL RTX 4060 розового цвета цвета сакуры со специальными вентиляторами с наклейками, включающими этих животных, а если повезет, то можно приобрести даже коврик для мыши ограниченной серии.

У ASL есть интересная предыстория о том, как была разработана эта модель и что животные привнесли в современные графические технологии.

Сама карта, конечно, не представляет собой ничего экстраординарного и даже не имеет заводского разгона. Но геймерам, ищущим нестандартный дизайн, наверняка стоит обратить внимание на розовую модель Wuhuang.

В настоящее время карта продается на AliExpress в официальном магазине ASL PC по цене 341 доллар.