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Vivo X100s на базе Dimensity 9300 Plus протестирован в AnTuTu
Грядущий смартфон показал впечатляющий результат, превышающий 2,3 миллиона баллов

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 Предстоящий смартфон линейки Vivo X100 появился в базе данных AnTuTu, демонстрируя впечатляющие показатели производительности. Новинка получила в своё распоряжение новую однокристальную систему на чипе Dimensity 9300 Plus. Оригинальный Vivo X100 поступил в продажу в ноябре 2023 года в Китае и получил чипсет Dimensity 9300. На скриншоте ясно видно, что оценка AnTuTu Vivo X100s превосходит оценку его предшественника.

 Набрав в общей сложности 2 305 267 баллов на AnTuTu, будущая модель линейки X100 демонстрирует отличные показатели в различных категориях тестов. Чипсет набрал 538 809 баллов в процессорных тестах, 940 944 баллов в тестах графического процессора, 472 337 баллов в тестах памяти и 353 177 баллов в UX тестах.

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 По имеющейся информации, чипсет Dimensity 9300 Plus является разогнанной версией оригинального Dimensity 9300. Ранее опубликованные данные в Geekbench показали увеличение производительности благодаря разогнанному основному ядру с тактовой частотой 3,4 ГГц, 3 ядрам Cortex-X4, работающим на частоте 2,85 ГГц, 3 ядрам Cortex-A720, работающим на частоте 2,0 ГГц и графическому процессору Immortalis-G720 MC12.

 Ожидается, что помимо нового чипсета смартфон Vivo X100s будет иметь те же основные компоненты, что и Vivo X100. Несмотря на сохранение многих характеристик X100, новинка получит плоский экран, отказавшись от дисплея с изогнутыми краями, который был на предыдущей модели и многими критиковался. Что касается цветовых вариантов, то, скорее всего, новинка будет представлена в белом, черном, голубом и титановом оттенках.

 Ожидается, что Vivo X100s вместе с Vivo X100 Ultra на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3 появятся в мае в Китае. Сам чипсет MediaTek Dimensity 9300 Plus будет представлен 7 мая в Китае. Это говорит о том, что официальный запуск X100s и X100 Ultra ожидается к середине или конце мая. 

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Источник: gizmochina.com
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Vivo X100s с чипсетом Dimensity 9300 Plus набрал впечатляющие 2 305 267 баллов в AnTuTu
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