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ASUS ROG Ally получила поддержку AMD Fluid Motion Frames
Обновление с поддержкой AMD Fluid Motion Frames начнет поступатьна устройства с 25 апреля, то есть с завтрашнего дня

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 Игроки, использующие портативные консоли Ryzen Z1, были несколько разочарованы, узнав об обновлениях, касающихся поддержки технологии AMD Fluid Motion Frames (AFMF) для настольных компьютеров и мобильной графики. В отличие от обычных видеокарт, игровые портативные компьютеры используют собственные графические драйверы. Хотя можно установить собственные драйверы, чтобы воспользоваться преимуществами поддержки драйверов AMD, это часто приводит к проблемам со встроенным программным обеспечением.

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 Хорошей новостью является то, что ASUS наконец-то обновляет эти драйверы, чтобы включить AFMF на своей консоли. Теперь не будет необходимости использовать какие-либо обходные пути, поскольку на устройстве будет встроенная поддержка функции AFMF, официально появляющейся в ROG Ally 25 апреля, но некоторые регионы уже начали получать это обновление.

 Новое обновление появится на устройстве как обновление встроенной графики (iGPU) и Armory Crate SE (ACSE). Технология генерации кадров не будет отображаться в качестве опции в Command Center, однако, ASUS работает над добавлением и этой функции.

 Для тех, кто, возможно, не в курсе напомню, что AMD разработала два метода добавления дополнительных кадров в графический конвейер. Он может либо быть частью FidelityFX Super Resolution 3, работая вместе с компонентом масштабирования, хотя это не является обязательной функцией, либо использоваться отдельно в виде функции AFMF в драйверах.

 AMD также представила возможность, позволяющую геймерам использовать генерацию кадров, не требуя от разработчиков игр добавлять FSR3 в свои игры. Геймеры могут включить AFMF глобально для всех игр или для каждой игры отдельно, в зависимости от того, что для них предпочтительнее. Однако такая реализация не тестировалась разработчиками игр и может давать разные результаты. Обычно рекомендуется включать AFMF в играх, которые уже выдают 60 кадров в секунду или более, чтобы получить наилучшие впечатления, однако генерация кадров будет работать в любом случае. Геймеры, которые могли использовать экран с частотой 120 Гц в Ally, теперь будут иметь возможность заблокировать частоту кадров до 60 кадров в секунду и использовать AFMF для удвоения частоты кадров, если это возможно.

 Интересно, что консоль Lenovo Legion Go, которая также работает на базе процессоров серии Ryzen Z1, пока не имеет поддержки AFMF.

#amd #asus #игровые консоли #портативные игровые консоли #asus rog ally #rog ally #amd fluid motion frames
Источник: videocardz.com
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