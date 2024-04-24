iQOO Z9 Turbo представлен в качестве конкурента Redmi Turbo 3 с тем же процессором и стартовой ценой

iQOO Z9 Turbo появился в Китае и будет конкурировать с недавно выпущенным Redmi Turbo 3 на базе того же чипсета Snapdragon 8s Gen 3, разработанного для создания доступных флагманских телефонов. По сути, это урезанный флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3.

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Redmi Turbo 3 был одним из первых телефонов с этим чипсетом, и теперь на китайском рынке появился iQOO Z9 Turbo, который даже имеет ту же стартовую цену в 1999 юаней (около 276 долларов). Однако в некоторых характеристиках он имеет преимущество.

Например, iQOO Z9 Turbo получил экран диагональю 6,78 дюйма с частотой обновления 144 Гц. Для сравнения, Redmi Turbo 3 оснащен 6,67-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Последний телефон iQOO также оснащен аккумулятором большего размера емкостью 6000 мАч. Но скорость зарядки немного ниже и составляет 80 Вт вместо 90 Вт у смартфона Redmi.

Что касается остальных характеристик двух смартфонов, то они более или менее одинаковы. Недавно выпущенный Z9 Turbo имеет модуль из двух задних камер, включающих в себя 50-мегапиксельную камеру с датчиком Sony LYT-600 в качестве основной и 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. На передней панели телефона имеется селфи-камера на 16 МП.

Стоит отметить, что iQOO объединил Snapdragon 8s Gen 3 со специальным графическим чипом. Компания заявляет, что эта комбинация обеспечит плавный игровой процесс, который для увеличения частоты кадров. iQOO Z9 Turbo также оснащен большой испарительной камерой охлаждения, обеспечивающей стабильную работу под нагрузкой.

Другие особенности iQOO Z9 Turbo включают до 16 ГБ памяти LPPDR5X и 512 ГБ памяти UFS 4.0, класс защиты IP64, а также тонкий и легкий корпус.

Что касается глобального запуска смартфона и его цены на мировом рынке, то эта информация пока не раскрывается.