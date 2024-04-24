Будущая версия Windows 11 24H2 потребует наличия поддержки процессором инструкций SSE4.2

Windows 11 24H2 получила еще одно требование к оборудованию для пользователей с модифицированной установкой Windows 11, на которое следует обратить внимание. Боб Пони в X* обнаружил, что для запуска Windows 11 24H2 теперь требуется набор инструкций SSE 4.2, начиная со сборки 26080. Если данная инструкция отсутствует, то ОС не загрузится.

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Это новое требование очень похоже на требование инструкции POPCNT, о котором сообщалось несколько месяцев назад. Единственное отличие состоит в том, что для этого нового набора инструкций требуется актуальный набор инструкций SSE 4.2. Раньше фактически требовалась только POPCNT из набора инструкций SSE 4.2.

Это незначительное изменение не будет иметь никакого значения для сегодняшних пользователей Windows 11. Все современные системы, поддерживающие Windows 11, уже имеют SSE 4.2. Фактически, SSE4.2 существует уже почти 20 лет, и практически каждый процессор поддерживает её. Единственные потенциально затронутые пользователи — это энтузиасты, которые пытаются модифицировать Windows 11 для работы на несовместимом оборудовании.

По той или иной причине Microsoft решила повысить системные требования Windows 11, начиная с версии 24H2, которая выйдет в этом году. Эти новые требования выходят за рамки исходных системных требований Windows 11 и включают безопасную загрузку, поддержку TPM и процессор Kaby Lake или более новый. Требования POPCNT и SSE 4.2 являются новыми, они были добавлены специально для версии 24H2 и будут применяться к будущим версиям Windows 11.

Боб Пони теперь вновь подтвердил требование SSE4.2, а это означает, что любые старые процессоры, такие как чипы AMD Barcelona, которые поддерживают только инструкции SSE4a, не будут работать. Боб Пони даже создал тестер Windows 11 24H2, который проверит, работают ли в системе последние сборки Windows 11 24H2 с новым требованием SSE 4.2. Но опять же, это применимо только к очень узкой группе пользователей Windows 11. Системы, которые могут работать под управлением Windows 11 сегодня или поставляются с установленной Windows 11, смогут работать без каких-либо проблем после обновления.

* - запрещена на территории России.