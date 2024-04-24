Это вполне ожидаемо, учитывая аналогичную ситуацию в последние несколько лет, когда устройства Xiaomi открывали путь для новых флагманов Qualcomm

Ожидается, что компания Qualcomm выпустит свой новый флагманский чипсет следующего поколения с предполагаемым названием Snapdragon 8 Gen 4 в последнем квартале текущего года, возможно, в середине октября. Согласно новой утечке, Xiaomi снова станет первым производителем электроники, представившим этот чипсет в своем устройстве.

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Как сообщил инсайдер Йогеш Брар, Xiaomi сохраняет за собой эксклюзивные права первого запуска процессора Snapdragon 8 Gen 4. Это неудивительно, поскольку, как сообщается, Qualcomm владеет долей в Xiaomi, а китайский производитель также заслужил репутацию первого, кто выпускает устройства с флагманскими чипсетами Qualcomm Snapdragon за последние несколько лет.

Как и в случае с серией Xiaomi 14, можно ожидать, что телефоны премиум-класса: Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro дебютируют в Китае вскоре после выхода чипсета Qualcomm, а несколько месяцев спустя они будут запущены на глобальном рынке. Дебют конкурентов в лице OnePlus 13 и iQOO 13 запланирован сразу после презентации серии Xiaomi 15 в Китае.