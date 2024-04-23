Смартфон является практически полной копией Meizu 21 Pro от китайского производителя электромобилей Polestar

Конкурент Tesla, компания Polestar официально представила свой первый смартфон в Китае. В отличие от предыдущих слухов, этот смартфон на самом деле не является ребрендингом Meizu 20 Pro. Вместо этого смартфон является обновленной версией Meizu 21 Pro, что означает наличие флагманского чипсета Snapdragon 8 Gen 3.

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Остальные характеристики телефона Polestar такие же, как у Meizu 21 Pro. Смартфон оснащен тройным модулем камер на задней панели. Он включает основную камеру на 50 МП с оптической стабилизацией, сверхширокоугольную на 13 МП и телеобъектив на 10 МП. Что касается аккумулятора, то телефон оснащен аккумулятором емкостью 5050 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

На передней панели смартфона Polestar находится AMOLED экран с технологией LTPO производства BOE с частотой обновления 120 Гц, соотношением сторон 21:9 и ШИМ-регулированием с частотой 2160 Гц. Это та же панель, что и в Meizu 21 Pro.

Однако у смартфона немного отличается программная оболочка. Устройство работает на ОС Polestar Phone, которая, вероятно, является модифицированной версией ОС Meizu FlyMe. Китайские СМИ сообщают, что она имеет тот же внешний вид, что и операционная система электромобилей Polestar.

Кроме того, в операционной системе Polestar Phone особое внимание уделяется функциям искусственного интеллекта. Он также имеет поддержку Polestar Link, позволяющую пользователям проверять состояние сопряженного электромобиля, получать поддержку по телефону и многое другое.

Что касается цены, то первый смартфон Polestar доступен только в варианте с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 1 ТБ и стоит в Китае 7388 юаней (около 1020 долларов). Информации о возможности глобального запуска телефона и его стоимости на мировом рынке пока нет.