Такой шаг связан с риском повреждения карт micro SD, используемых консолью

Внимание игроков, ищущих хорошую альтернативу портативной консоли Steam Deck, было привлечено устройствами ASUS ROG Ally. Это игровой портативный компьютер на базе процессоров AMD серии Ryzen Z1. Однако, несмотря на свою привлекательность, устройство не было идеальным. Одной из существенных проблем устройства был выход из строя слота для SD-карт, что создавало риск повреждения вставленных карт.

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Выпущенная в июне прошлого года ROG Ally подверглась критике после того, как ASUS признала, что некоторые устройства могут столкнуться с проблемами, связанными с SD-картой. В ответ на это компания выпустила обновления программного обеспечения и прошивки, направленные на повышение надежности системы за счет регулировки скорости вращения вентиляторов.

Однако эти меры не решили проблемы полностью, поскольку сейчас компания обновляет гарантийные обязательства. ASUS решила продлить гарантию на ROG Ally с 12 до 24 месяцев. Помимо продления гарантии, компания возместит пользователям ущерб, чьи SD-карты были повреждены, либо исходя из стоимости карты, либо ее реальной рыночной стоимости.

Указанное изменение гарантии распространяется исключительно на клиентов в США. Однако пользователи в таких регионах, как Европейский Союз, в любом случае должны иметь 24-месячную гарантию, поэтому это обновление мало что меняет для игроков.