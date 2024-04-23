Однако пока не известна точная дата поступления процессоров в продажу

AMD представила серию процессоров Ryzen 8000F в прошлом месяце на специальном мероприятии Ryzen Al в Китае. На данный момент многие компании продают эти процессоры в составе готовых систем, однако, эти модели еще не поступили на розничный рынок даже в Азии.

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Напомню, что Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F являются процессорами линейки Hawk Point с архитектурой Zen4. Особенность этих процессоров - отсутствие встроенного графического процессора RDNA3. В этих моделях эта часть APU просто отключена. Это означает, что покупатели должны заранее подготовиться и приобрести отдельную дискретную графическую карту, если таковой у них нет.

В свою очередь, новые процессоры намного дешевле, чем их аналоги из серии G, которым не требуется отдельная видеокарта. Некоторые из готовых систем с Ryzen 7 8700F могут стоить столько же, сколько один APU Ryzen 7 8700G. Это ясно показывает, что он задуман в качестве более дешевой альтернативы. Однако до сих пор AMD не подтвердила, сколько именно будут стоить процессоры серии F, поскольку ни один из них не продавался на розничном рынке.

Но похоже, что вскоре ситуация может измениться, поскольку AMD готовится выпустить эти процессоры в коробочной версии. Официальные коды OPN уже можно найти на сайте AMD, а это значит, что такие модели планируются. Это может произойти в ближайшее время, но конкретная дата пока не названа.