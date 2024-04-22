Новинка появится в продаже в Европе в июле за 699 евро

В последнее время компания AOC выпустила множество игровых мониторов под своим брендом AGON PRO, самым дорогим из которых остается модель AGON PRO PD49. Теперь компания обратила свой взор к поставке мониторов с чрезвычайно высокой частотой обновления, которые могут быть полезны киберспортсменам. В частности, компания представила модель AGON PRO AG246FK, являющуюся 24,1-дюймовым устройством с панелью TN.

реклама

В результате AGON PRO AG246FK может иметь высочайшую частоту обновления, но при этом обеспечивает относительно узкие углы обзора. Судя по спецификациям AOC, новый AGON PRO AG246FK использует ту же панель, что ASUS ROG Swift Pro PG248QP и BenQ Zowie XL2586X. Следовательно, AGON PRO AG246FK может похвастаться частотой 540 Гц и собственным разрешением 1920 x 1080 пикселей.

Кроме того, монитор обеспечивает время отклика GtG 0,2 мс и поддерживает технологии AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-SYNC для уменьшения разрывов изображения. Также AGON PRO AG246FK может похвастаться пиковой яркостью 400 нит, коэффициентом контрастности 1000:1 и полным охватом цветового пространства sRGB. Подключить монитор к источнику изображения можно через один порт DisplayPort и два порта HDMI. В настоящее время ожидается, что новый AOC AGON PRO AG246FK должен поступить в продажу в Европе в июле по цене 699 евро, что сделает его намного дешевле, чем упоминавшийся выше ASUS ROG Swift PG248QP.