Это лишь одна из восьми новых материнских плат от компании ERYING, выпускающая платформы MoDT с мобильными процессорами, предназначенными для настольных систем

Компания ERYING специализируется на интеграции мобильных процессоров в материнские платы для настольных ПК. Она делает это за счет установки полноценных мобильных процессоров и добавления необходимых теплораспределителей и механизмов крепления, чтобы пользователи могли работать на этой платформе так, как если бы она никогда не предназначалась для мобильного использования.

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Последние модели компании предназначены для процессоров серии HX, которая является самой высокопроизводительной серией мобильных чипов Intel, ориентированных на игры. Эти процессоры, относящиеся к Core 14-го и 13-го поколения, имеют до 24 ядер и 32 потоков. ERYING никогда не выпускает свои платформы одновременно с производителями ноутбуков. Вместо этого компания склонна ждать, пока процессоры старого поколения станут дешевле, а затем продает их клиентам. То же самое касается и нынешней ситуации. Компания представляет устройства для серии Core 13-го поколения, хотя в данном случае это те же чипы Raptor Lake, но с более низкими тактовыми частотами.

Новая материнская плата имеет форм-фактор Micro-ATX и оснащена 10-фазным VRM. Она выглядит также, как любая материнская плата для настольных ПК, представленная на рынке, и даже оснащена двумя слотами PCIe Gen4. Только стоит учесть, что лишь один из них полноценный 16-полосный, а другой имеет 4 линии, хотя физически выглядит как 16-полосный. Также плата имеет три интерфейса M.2 (два PCIe Gen4x4 и один PCIe Gen3x4).

Компания ERYING разработала специальную интегрированную крышку IHS для мобильного корпуса BGA. Как известно, по умолчанию они поставляются без IHS, а производители ноутбуков разрабатывают собственные системы охлаждения с прямым контактом. Однако здесь это не так, поскольку пользователи будут использовать свои собственные кулеры, поэтому была необходима разработка эффективного теплоотвода. Компания ERYING разработала конструкцию с паровой камерой, которая показана на изображении ниже.

Серия процессоров HX также знаменует собой первую разработку ERYING платы с четырьмя слотами памяти. Это возможно, поскольку модели HX по сути представляют собой настольные процессоры в мобильном форм-факторе, которые снова вернулись в настольную стихию. Официально они поддерживают профили XMP до 5600 МГц, и компания предоставляет некоторые данные AIDA, подтверждающие это.

Панель ввода-вывода не выглядит такой пустой, как на предыдущих платформах. Здесь есть доступ к двум портам HDMI и одному интерфейсу DisplayPort, поддерживающему формат 4K 240 Гц. Также имеются четыре разъема USB 3.2 5 Гбит/с, два USB 2.0 и один разъем USB Type-C 10 Гбит/с. Варианты подключения к сети включают проводной порт 2,5 Гбит и встроенную беспроводную связь.

Компания поделилась некоторыми показателями производительности модели Core i9-13980HX, оснащенной 360-мм жидкостным охладителем. Этот процессор представляет собой 24-ядерный и 32-поточный процессор с максимальной частотой до 5,6 ГГц. Он на 200 МГц медленнее, чем настольная версия Core i9-13900K, но стоит отметить, что мощность процессора HX по умолчанию составляет 55 Вт, а максимальный предел мощности достигает 150 Вт. Компания демонстрирует, как это работает в реальных тестах, которые показаны ниже.

В новой линейке ERYING выпускает в общей сложности 8 моделей материнских плат серии HX с процессорами: Core i5-13450HX, Core i5-13500HX, Core i7-13650HX, Core i7-13700HX, Core i7-13850HX, Core i9-13900HX, Core i9-13950HX и Core i9-13980HX.

Компания объявила цены на три модели:

• Core i9-13980HX (24 ядра, до 5,4 ГГц): 2599 юаней (~ 366 долларов);

• Core i9-13900HX (24 ядра, до 5,4 ГГц): 2399 юаней (~ 337 долларов);

• Core i7-13700HX (16 ядер, до 5,0 ГГц): 1899 юаней (-267 долларов).

Приобрести платы можно в официальном магазине ERYING на AliExpress, однако цены там намного выше, чем официально объявлено ERYING.