Невышедшая в серию модель получила 2176 ядер CUDA и относилась к серии GeForc GTX

Цзячэн Лю недавно наткнулся на инженерный образец видеокарты NVIDIA GTX 2070, возможно, один из нескольких прототипов, которые NVIDIA тестировала перед официальным выпуском карты в октябре 2018 года. Почти шесть лет спустя эти предсерийные образцы с различными конфигурациями каким-то образом попали на рынок.

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Карта, приобретенная Лю, оснащена графическим процессором TU106, но имеет меньше ядер по сравнению с окончательными спецификациями. Вместо стандартных 2304 ядер эта карта имеет 2176 ядер. Однако другие характеристики остаются неизменными. Лю решил вдохнуть в карту жизнь, прошив на нее BIOS от реальной карты RTX 2070.

Попытка оказалась успешной, хотя и не без проблем. Изначально карта сумела набрать 8661 балл в тесте графического процессора 3DMark TimeSpy. Однако при увеличении лимита мощности результат существенно подрос до 9552 баллов. И только после прошивки BIOS от серийной модели RTX 2070, карта превзошла производительность стандартной RTX 2070, достигнув впечатляющих 10064 баллов. Стоит отметить, что для достижения этого результата был также использован разгон. Он продемонстрировал, что конфигурация из 2176 ядер была не просто программной блокировкой, а скорее физическим их отключением.

Одним из наиболее интересных аспектов этой утечки является то, что образец все еще имеет старый логотип GeForce GTX, в то время как окончательная модель вместо этого стала относиться к серии RTX. Это наводит на мысль, что NVIDIA, возможно, изначально собиралась сохранить бренд GTX, по крайней мере, на этапе разработки и тестирования этих карт.

Источники информации часто представляют разные характеристики одной и той же будущей модели, но различия в информации не обязательно делают утечку ложной. Это может указывать на то, что у разных инсайдеров был доступ к различным инженерным образцам с отличающимися характеристиками. Такое случалось и раньше, например, с моделью RTX 3080 Ti 20 ГБ, которая, несмотря на сообщения, так и не была выпущена NVIDIA, но позже появилась в продаже на вторичном рынке, при чем это произошло у нас в России.