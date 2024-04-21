Дебют Honor Magic Flip состоится после выхода смартфонов серии Honor 200 в июне

Появились сведения, что Honor работает над Honor Magic Flip, складным телефоном-раскладушкой, для китайского рынка. Официальной информации о сроках запуска устройства нет. Однако новая утечка, любезно предоставленная китайским инсайдером, показала, когда ожидается выход Magic Flip на рынок.

По словам источника, сначала будет выпущена серия Honor 200, а после этого бренд представит свой первый в мире телефон-раскладушку, оснащенный складным экраном. Недавняя утечка показала, что новые смартфоны верхнего среднего класса компании, сравнимые с такими устройствами как Huawei Nova 13, серия Reno 12, линейка Vivo S19 и серия Honor 200, дебютируют в июне в Китае.

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К сожалению, новая утечка ничего не сообщает о характеристиках устройств серии Honor 200 и Magic Flip. На данный момент в сообщениях раскрыто всего несколько деталей о раскладушке. Макет телефона, основан на слухах вокруг устройства.

Выяснилось, что Honor Magic Flip будет иметь большой внешний дисплей, как у Motorola Razr 40 Ultra. Ожидается, что он получит двойной модуль камер и кожаную заднюю панель. Предполагается, что устройство будет оснащено двухъячеечной батареей емкостью 4500 мАч.

В предыдущем сообщении утверждалось, что Magic Flip дебютирует к концу второго квартала этого года. Это говорит о том, что Honor 200 и Magic Flip потенциально могут быть выпущены в июне. Первый может быть представлен первым, а раскладушка может появиться во второй половине июня.

Кроме того, похоже, что компания планирует выпустить еще два складных телефона во второй половине года. Скорее всего, в их число войдут Magic V3 и V Purse 2, которые станут преемниками прошлогодних складных телефонов Magic V2 и V Purse.