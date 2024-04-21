Новинка может объединять одновременно до 8 твердотельных накопителей

Пользователям, интересующимся системами хранения и конкретно SSD, будет интересно узнать, что HighPoint выпустила новейшую карту RAID-контроллера HighPoint Rocket 1608A. HighPoint Rocket 1608A — это аппаратная RAID-карта, которая использует восемь слотов PCIe 5.0/PCIe 4.0 x4 (одновременно можно использовать только четыре полноскоростных накопителя, для PCIe Gen 5), все они управляются чипом Broadcom PEX89048, обеспечивая пропускную способность до 56 ГБ/с.

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По данным Broadcom, чип PEX89048 представляет собой 48-канальную 48-портовую платформу PCI Express Gen 5.0 ExpressFabric. ExpressFabric относится к технологии, используемой для быстрого переключения PCIe между стандартными дисками NVMe, что делает такие скорости возможными в конфигурации RAID 0.

Технология коммутации NVME HighPoint в настоящее время достигает примерно 56 ГБ/с при теоретическом максимуме PCIe Gen 5, равном 64 ГБ/с. Согласно официальной информации, это связано с тем, что устройства PCIe Gen 5 более чувствительны к ухудшению сигнала, что усугубляется ограниченным количеством линий PCIe и лучшей стабильностью, зарезервированной для графических процессоров.

Остальные заявления на странице HighPoint указывают на их технологию и встроенный чип Broadcom ExpressFabric, который используется для поддержания целостности сигнала и низкой задержки на всех дисках, установленных в RAID-массив.

Последнее предложение HighPoint действительно кажется интересным, хотя оно не намного лучше, чем её предыдущий лучший результат в 55 ГБ/с, показанный в 2022 году. Такие решения, как карты GraidTech SupremeRAID могут обеспечить еще более высокие скорости до 80 ГБ/с. Стоит отметить, что большинство этих аппаратных RAID-решений, особенно SupremeRAID ориентированы на повышение скорости и пропускной способности RAID-массивов, при этом минимальное внимание уделяется повышению стабильности.

Тем не менее впечатляет то, что существуют решения, способные сделать современные сверхбыстрые твердотельные накопители еще быстрее.