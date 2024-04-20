Возможно единственным плюсом такой модели является её относительная компактность и толщина в два слота, но шум при работе под нагрузкой обещает быть высоким

AFOX выпустила свою первую видеокарту на базе GeForce RTX 4080. Карта имеет дизайн кулера, идентичный RTX 4090, но с одним нагнетательным вентилятором. Интересно, что NVIDIA фактически прекратила выпуск карт RTX 4080, заменив её моделью RTX 4080 SUPER. Новые карты не только быстрее, но, что главное, и дешевле, поэтому выпускать новую RTX 4080 спустя два месяца после запуска линейки SUPER, является довольно странной идеей.

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Компания AFOX сегодня обновила свой веб-сайт, добавив модель RTX 4080. На данный момент AFOX выпустила RTX 4090, RTX 4070 и RTX 4060. RTX 4080 — это, по сути, референсная модель с 9728 ядрами CUDA, урезанным графическим процессором AD103 и 16 ГБ локальной памяти стандарта GDDR6X. Судя по всему новая для компании модель не имеет заводского разгона, и весьма вероятно, что предел максимальной мощности тоже остался нетронутым.

За питание карты отвечает единственный стандартный разъем 12ВHWPR, расположенный сзади. Это обычная конфигурация, встречающаяся в моделях для центров обработки данных или ускорителях, ориентированных на использовании в добычи криптовалют. Такое размещение упрощает установку карт с примененной на сегодняшнем герое системе охлаждения без необходимости прокладки кабеля.

Стоит отметить, что AFOX является не слишком известным брендом, и приобрести её видеокарты в розничных магазинах не всегда есть возможность. Судя по всему, карты AFOX в основном распространяются среди производителей готовых систем, особенно с системой охлаждения нагнетательного типа. По этой же причине информация о цене RTX 4080 отсутствует, по крайней мере в свободном доступе.