На выбор будет доступно три варианта с процессорами Ryzen 5 8500G, Ryzen 5 8600G и Ryzen 7 8700G

За последние несколько лет рынок мини-ПК заметно оживился и продолжает завоевывать сердца покупателей. Это стало возможно в первую очередь благодаря появлению более энергоэффективных архитектур. Сейчас не составит труда приобрести 8-ядерный процессор, который к тому же может похвастаться мощной встроенной графикой, особенно если он основан на архитектурах AMD. Компания недавно представила серию гибридных процессоров Hawk Point на базе архитектур Zen4 и RDNA3, теперь для настольного сегмента. Серия процессоров Ryzen 8000G работает с любой материнской платой на платформе AM5, единственным требованием для является хорошая система охлаждения и последняя версия BIOS.

реклама

Такой ход не смогла проигнорировать компания Gigabyte, представив новый продукт. Metal Gear Plus ITX — это алюминиевый корпус, предназначенный для размещения материнской платы форм-фактора Mini-ITX. В данном случае используется плата AORUS B6501 ITX, которая поддерживает полноразмерную память DDR5 и имеет низкопрофильный процессорный вентилятор. Шасси не такое маленькое, как у типичных мини-ПК и имеет размер 200×210×58 мм с объемом 3 литра.

Увеличение размера дает несколько преимуществ, таких как возможность замены APU, замены кулера и легкого доступа к памяти DDR5 и системе хранения, как на любой другой материнской плате ITX. Более того, пользователи могут поменять и материнскую плату.

Интересной особенностью систем ITX от Gigabyte является то, что они оснащены преобразователями переменного тока в постоянный, что означает использование внешнего источника питания, то есть в корпусе отсутствует блок питания. По сравнению с некоторыми сверхмаленькими мини-ПК, которые могут питаться от разъемов USB Type-C, это явно недостаток, поскольку он не поддерживает стандартные источники питания.

Gigabyte продает несколько вариантов этих систем, в том числе:

• AMD Ryzen 5 8500G: 6C/12T до 5,0 ГГц (Zen4 и Zen4c), оснащен iGPU Radeon 740M;

• AMD Ryzen 5 8600G: 6C/12T до 5,0 ГГц (Zen4), оснащен iGPU Radeon 760M;

• AMD Ryzen 7 8700G: 8C/12T до 5,1 ГГц (Zen4), оснащен iGPU Radeon 780M.

Все эти системы оснащены одной и той же платой AORUS B6501 ITX с поддержкой Wi-Fi 6, а также 16 ГБ памяти XPG D300, хранилищем NVMe M.2 емкостью от 512 ГБ до 1 ТБ и используют блок питания DC-ATX мощностью 180 Вт.

Цены на ПК не такие высокие, как можно было бы ожидать. Основные преимущества заключаются в возможности обновления системы. В отличие от некоторых систем на платформе AM4, например, систем Minisforum, с обновлениями BIOS проблем будет меньше. В новом продукте используется стандартная плата Mini-ITX, которая будет получать те же обновления, что и любая другая плата AMD. Поэтому, как только новый BIOS станет доступен, он без проблем будет поддерживать серию AMD Ryzen 9000.

Стоимость мини-ПК Gigabyte в зависимости от процессора:

• Ryzen 7 8700G: 5259–5899 юаней (811–909 долларов);

• Ryzen 5 8600G: 4269–4799 юаней (660–740 долларов);

• Ryzen 5 8500G: 3999–4499 юаней (618–693 доллара).

Система также должна быть совместима со стандартными процессорами Raphael со встроенной графикой на архитектуре RDNA2, хотя её производительность будет ниже. Кроме того, при апгрейде необходимо будет учитывать ограниченную производительность низкопрофильного кулера, выбирая соответствующие по мощности процессоры с TDP до 65 Вт.